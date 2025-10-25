Ya está disponible la app oficial "Elecciones Legislativas 2025" para seguir los resultados en tiempo real

Elecciones 2025, app oficial "Elecciones Legislativas 2025" para seguir los resultados en tiempo real

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, una herramienta digital que permitirá a los ciudadanos consultar su lugar de votación, aprender a utilizar la Boleta Única de Papel (BUP) y seguir el recuento provisorio de votos en tiempo real. El objetivo, según informaron las autoridades, es ofrecer información clara, segura y accesible durante los comicios del domingo 26 de octubre.

A diferencia de versiones anteriores, esta nueva app concentra toda la información electoral en un solo espacio, desde los datos del padrón hasta las reglas básicas del acto eleccionario. “Queremos que la ciudadanía acceda a información confiable y sin intermediarios”, destacaron desde la DINE al presentar la iniciativa.

Elecciones 2025: Resultados en tiempo real y transparencia electoral El domingo, a partir de las 21 horas, los usuarios podrán consultar los resultados provisorios del escrutinio directamente desde la aplicación. Los datos podrán filtrarse por provincia, categoría electoral e incluso por mesa, y también se podrá acceder a los telegramas digitalizados que se contabilizan durante la noche. Según el Ministerio del Interior, este nivel de detalle busca reforzar la transparencia del proceso y garantizar que la información circule exclusivamente por canales oficiales.

Además, la app incluye un tutorial paso a paso sobre cómo votar con Boleta Única de Papel, una herramienta clave en esta elección, ya que se trata de la primera vez que el sistema se implementa a nivel nacional. También ofrece respuestas a preguntas frecuentes sobre el procedimiento de votación y las condiciones generales de la jornada electoral.

Dónde descargar la aplicación La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya está disponible de forma gratuita para todos los dispositivos móviles. Los usuarios pueden descargarla desde Google Play para Android o desde la App Store para iPhone, buscando su nombre completo. Descarga para Android: Google Play Descarga para iOS: App Store De esta manera, el Ministerio del Interior busca modernizar la experiencia electoral, facilitando que cada votante pueda consultar, aprender y seguir los resultados oficiales de manera simple y segura desde su teléfono.

