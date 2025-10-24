Este domingo Canal 4 y Todo Jujuy con transmisión y cobertura exclusiva de las elecciones

Transmisión Canal 4 y TodoJujuy.com

Este domingo 26 de octubre se desarrollarán en todo el país las elecciones 2025. Por eso, Canal 4 y TodoJujuy.com te acompañarán durante toda la jornada con transmisión y cobertura exclusiva. Móviles en vivo, análisis de la jornada electoral, y todo el minuto a minuto de una jornada histórtica para la Argentina.

Transmisión de Canal 4 durante toda la jornada electoral El próximo domingo, desde las 7.30, Canal 4 te llevará la mejor transmisión de las elecciones 2025. Con móviles en distintos puntos de San Salvador de Jujuy y toda la provincia, cobertura de todo lo que suceda en las instituciones educativas y el mejor análisis político junto a un gran equipo, podrás seguir el minuto a minuto de la jornada electoral.

ARGENTINA ELIGE - CANAL 4 Además, desde las 17.30, te acompañaremos hasta que se conozcan los resultados oficiales de los comicios y examinaremos todos los detalles del escrutinio, que anunciará quiénes serán los nuevos legisladores nacionales que representarán al país en el Congreso.

También podrás seguir toda la información de la jornada a través de TodoJujuy.com, que te acompañará con información al instante mediante el diario digital y nuestras redes sociales.

