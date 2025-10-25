Bajan las temperaturas en Jujuy y anuncian lluvias: así estará el tiempo el domingo de las elecciones

Tiempo en Jujuy

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo en todo el país las elecciones 2025. Además de tratarse de una jornada clave en el ámbito político, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, debido a una anomalía en las temperaturas, se prevé un marcado descenso en las máximas y una alta probabilidad de lluvias durante el fin de semana.

El tiempo para el domingo 26 de octubre: qué dice el SMN Aunque por el momento no hay alertas emitidas para Jujuy, el SMN anticipó que tanto el sábado como el domingo las temperaturas máximas no superarán los 23°C. En ambas jornadas se espera cielo cubierto a parcialmente nublado y posibles tormentas.

tiempo en Jujuy - posibles lluvias Las precipitaciones podrían comenzar durante la mañana del sábado 25 de octubre y extenderse a lo largo de la noche y la madrugada del domingo. Así, el inicio de la jornada electoral se presentaría con temperaturas bajas —entre 10°C y 12°C—, cielo cubierto y lluvias leves.

Durante la jornada electoral, se mantendrán las condiciones de inestabilidad, aunque hacia la tarde del domingo las precipitaciones podrían comenzar a disminuir.

