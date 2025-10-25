Un hombre murió atropellado en Monterrico: el conductor estaba alcoholizado

Un hombre murió atropellado en Monterrico.

Un trágico siniestro vial ocurrió este viernes alrededor de las 20:30 sobre la ruta provincial 42, en el tramo que atraviesa San Vicente, Monterrico. Un hombre de 73 años perdió la vida luego de ser embestido por un vehículo que escapó del lugar. Horas más tarde, el conductor fue demorado y se confirmó que tenía alcohol en sangre.

Según informaron fuentes policiales, el aviso ingresó cerca de las 20:27. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron sobre la cinta asfáltica a un hombre mayor de edad sin signos vitales. Personal de salud constató el fallecimiento en el sitio.

El vehículo involucrado no se encontraba en la escena, ya que su conductor se había dado a la fuga tras el impacto.

Atropellado El conductor fue demorado Tras realizar averiguaciones, los investigadores lograron identificar al automóvil involucrado. Se trataba de un Fiat Cronos, que fue secuestrado por disposición de la autoridad judicial. El conductor, un hombre de 34 años, fue demorado por personal policial. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado dio positivo.

