sábado 25 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de octubre de 2025 - 13:21
Jujuy.

Un hombre murió atropellado en Monterrico: el conductor estaba alcoholizado

El hecho ocurrió sobre la ruta provincial 42, a la altura del paraje San Vicente de Monterrico. El conductor fue demorado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un hombre murió atropellado en Monterrico.

Un hombre murió atropellado en Monterrico.

Un trágico siniestro vial ocurrió este viernes alrededor de las 20:30 sobre la ruta provincial 42, en el tramo que atraviesa San Vicente, Monterrico. Un hombre de 73 años perdió la vida luego de ser embestido por un vehículo que escapó del lugar. Horas más tarde, el conductor fue demorado y se confirmó que tenía alcohol en sangre.

Lee además
Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos debieron cortarle el anillo
Insólito.

Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos le cortaron el anillo
Elecciones 2025: comenzó el operativo de traslado de las urnas a la Escuela de Minas
Servicios.

Elecciones 2025: operativo de tránsito en San Salvador de Jujuy durante el fin de semana

Según informaron fuentes policiales, el aviso ingresó cerca de las 20:27. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron sobre la cinta asfáltica a un hombre mayor de edad sin signos vitales. Personal de salud constató el fallecimiento en el sitio.

El vehículo involucrado no se encontraba en la escena, ya que su conductor se había dado a la fuga tras el impacto.

Atropellado

El conductor fue demorado

Tras realizar averiguaciones, los investigadores lograron identificar al automóvil involucrado. Se trataba de un Fiat Cronos, que fue secuestrado por disposición de la autoridad judicial.

El conductor, un hombre de 34 años, fue demorado por personal policial. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado dio positivo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos le cortaron el anillo

Elecciones 2025: operativo de tránsito en San Salvador de Jujuy durante el fin de semana

Elecciones 2025: a qué hora se conocerán los resultados este domingo 26 de octubre

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 25 de octubre: cortes, desvíos y zonas con precaución

Fortalecen línea 0800 para atención a víctimas de violencia de género en Jujuy

Lo que se lee ahora
donde voto en jujuy 2025: consulta el padron electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Ola de calor en Argentina (Foto ilustrativa)
Ranking.

Ola de calor: dos ciudades del norte entre las más calurosas del país

Colegios privados en el 2025 (Foto ilustrativa)
Elecciones.

Qué colegios privados de Jujuy tendrán clases normales este lunes

El dólar al público ganó diez pesos o 0,7% y quedó a $1.515 para la venta en el Banco Nación.
Economía.

¿A cuánto cerró el dólar este viernes, a días de las Elecciones?

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

El pequeño pueblo de Jujuy que tenés que conocer. video
Turismo.

Así es el pueblo de Jujuy que combina tradición e historia y fue elegido por Netflix

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel