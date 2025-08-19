martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 11:03
Atención.

Cortes de luz programados para Yala, Libertador y Monterrico en este martes 19 de agosto

Este martes 19 de agosto se realizan tareas de mantenimiento eléctrico en diferentes zonas de la provincia. Por ese motivo se registran cortes hasta las 14hs.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
EJESA realizará tareas de mantenimiento&nbsp;

EJESA realizará tareas de mantenimiento 

Cortes de ejesa
Cortes de ejesa

Localidades donde se realizarán los cortes de luz por tareas programadas

Cortes programados de energía eléctrica en Libertador

Horario: de 07:00 a 12:00 aproximadamente

Barrios afectados: afectará a los barrios Parque Industrial, San Roque, Nuestra Señora de la Merced, 22 de Mayo y zonas aledañas

Trabajos: se realizará un despeje arbóreo en líneas eléctricas y el recambio de dispositivos para mejorar la seguridad del sistema.

Cortes programados de energía eléctrica en Monterrico

Horario: de 09:00 a 14:00

Barrios: Virgen del Rosario, Centro, San Ignacio, Loteo Cornejo, Loteo Giacoppo y sectores cercanos.

Trabajos: los operativos se centrarán en el despeje de árboles en líneas eléctricas para reducir interrupciones.

Cortes programados de energía eléctrica en Yala

Horario: de 08:00 y 14:00

Zonas: Tiraxi, Las Capillas, El Duraznal, Tesorero y áreas vecinas.

Trabajos: En la zona se llevarán a cabo cambios de postes, refuerzo de puentes, reemplazo de crucetas y aisladores, además de tareas de despeje arbóreo.

Recomendaciones de EJESA

  • No manipular cables cortados ni objetos en contacto con líneas eléctricas.
  • Evitar la circulación por zonas con postes o árboles caídos hasta tanto sean intervenidos por personal autorizado.
  • Desconectar artefactos eléctricos sensibles, especialmente en zonas con interrupciones o fluctuaciones del servicio.
  • Asegurar elementos sueltos en techos, balcones y patios que puedan volarse con el viento
  • Informar cualquier situación de riesgo a través de nuestros canales de contacto.

Canales de contacto

