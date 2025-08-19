Cortes de luz programados para Yala, Libertador y Monterrico en este martes 19 de agosto

Este martes 19 de agosto se están realizando diversos cortes programados en el suministro de energía eléctrica , por lo que diferentes puntos de la provincia se encontrarán sin luz mientras duren las tareas de mantenimiento y renovación en las instalaciones del sistema eléctrico, según comunicó la empresa prestataria EJESA.

La interrupción del servicio, según se difunde en la página de la empresa EJESA , corresponde a trabajos programados de mantenimiento en: Yala, Libertador y Monterrico.

Barrios afectados: afectará a los barrios Parque Industrial, San Roque, Nuestra Señora de la Merced, 22 de Mayo y zonas aledañas

Trabajos: se realizará un despeje arbóreo en líneas eléctricas y el recambio de dispositivos para mejorar la seguridad del sistema.

Cortes programados de energía eléctrica en Monterrico

Horario: de 09:00 a 14:00

Barrios: Virgen del Rosario, Centro, San Ignacio, Loteo Cornejo, Loteo Giacoppo y sectores cercanos.

Trabajos: los operativos se centrarán en el despeje de árboles en líneas eléctricas para reducir interrupciones.

Cortes programados de energía eléctrica en Yala

Horario: de 08:00 y 14:00

Zonas: Tiraxi, Las Capillas, El Duraznal, Tesorero y áreas vecinas.

Trabajos: En la zona se llevarán a cabo cambios de postes, refuerzo de puentes, reemplazo de crucetas y aisladores, además de tareas de despeje arbóreo.

Recomendaciones de EJESA

No manipular cables cortados ni objetos en contacto con líneas eléctricas.

Evitar la circulación por zonas con postes o árboles caídos hasta tanto sean intervenidos por personal autorizado.

Desconectar artefactos eléctricos sensibles, especialmente en zonas con interrupciones o fluctuaciones del servicio.

Asegurar elementos sueltos en techos, balcones y patios que puedan volarse con el viento

Informar cualquier situación de riesgo a través de nuestros canales de contacto.

