Cortes de luz programados para Yala, Libertador y Monterrico en este martes 19 de agosto

Este martes 19 de agosto se están realizando diversos cortes programados en el suministro de energía eléctrica, por lo que diferentes puntos de la provincia se encontrarán sin luz mientras duren las tareas de mantenimiento y renovación en las instalaciones del sistema eléctrico, según comunicó la empresa prestataria EJESA.
La interrupción del servicio, según se difunde en la página de la empresa EJESA, corresponde a trabajos programados de mantenimiento en: Yala, Libertador y Monterrico.
Localidades donde se realizarán los cortes de luz por tareas programadas
Cortes programados de energía eléctrica en Libertador
Horario: de 07:00 a 12:00 aproximadamente
Barrios afectados: afectará a los barrios Parque Industrial, San Roque, Nuestra Señora de la Merced, 22 de Mayo y zonas aledañas
Trabajos: se realizará un despeje arbóreo en líneas eléctricas y el recambio de dispositivos para mejorar la seguridad del sistema.
Cortes programados de energía eléctrica en Monterrico
Horario: de 09:00 a 14:00
Barrios: Virgen del Rosario, Centro, San Ignacio, Loteo Cornejo, Loteo Giacoppo y sectores cercanos.
Trabajos: los operativos se centrarán en el despeje de árboles en líneas eléctricas para reducir interrupciones.
Cortes programados de energía eléctrica en Yala
Horario: de 08:00 y 14:00
Zonas: Tiraxi, Las Capillas, El Duraznal, Tesorero y áreas vecinas.
Trabajos: En la zona se llevarán a cabo cambios de postes, refuerzo de puentes, reemplazo de crucetas y aisladores, además de tareas de despeje arbóreo.
Recomendaciones de EJESA
- No manipular cables cortados ni objetos en contacto con líneas eléctricas.
- Evitar la circulación por zonas con postes o árboles caídos hasta tanto sean intervenidos por personal autorizado.
- Desconectar artefactos eléctricos sensibles, especialmente en zonas con interrupciones o fluctuaciones del servicio.
- Asegurar elementos sueltos en techos, balcones y patios que puedan volarse con el viento
- Informar cualquier situación de riesgo a través de nuestros canales de contacto.
Canales de contacto
