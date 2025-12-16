martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 07:12
Redes sociales.

La viral reacción de una gata luego de ser picada por una abeja

El video muestra la sorprendente reacción de una mascota ante un insecto, combinando humor y ternura que cautivó a millones en TikTok.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
“La picó una abeja hace 10 minutos, la voy a grabar preocupada”, escribió la joven.

“La picó una abeja hace 10 minutos, la voy a grabar preocupada”, escribió la joven.

Una situación sorprendente y fuera de lo común alcanzó rápidamente la atención de millones de usuarios en redes sociales. En cuestión de segundos, un comportamiento insólito de una gata doméstica se convirtió en tema viral, acumulando visualizaciones, comentarios y reacciones que se multiplicaron con rapidez.

La creadora del video, conocida en TikTok como @juanaserx, publicó las imágenes de su gata, que mostraba una notable hinchazón en el hocico, acompañando el material con un relato en tono humorístico e irónico. Según contó, el suceso había ocurrido apenas unos minutos antes, cuando la mascota recibió una picadura.

La hinchazón en la cara de una gata por la picadura de una abeja.

“La picó una abeja hace 10 minutos, la voy a grabar preocupada”, comentó la joven, mostrando su preocupación inicial mientras enfocaba a su mascota. A pesar de lo llamativo de la imagen, la gata no mostraba signos de dolor ni malestar, un detalle que aportó un tono relajado y ligero al video.

En lugar de dramatizar la situación, la dueña eligió un enfoque cómico, haciendo observaciones que destacaban la expresión curiosa del animal tras el suceso, logrando así una conexión inmediata con quienes lo veían. “No fue suficiente picadura”, escribió entre risas, reforzando el tono humorístico del contenido.

En esta ocasión, la mezcla de sorpresa, humor y la peculiar reacción del gato desencadenó una avalancha de interacciones, situando al video entre los más comentados de la plataforma.

A medida que pasaron las horas, la publicación superó los ocho millones de reproducciones y acumuló cerca de un millón y medio de “me gusta”, consolidándose como uno de los contenidos virales recientes más destacados relacionados con mascotas domésticas.

La joven suele compartir momentos con su gata en TikTok

Además, los usuarios dejaron sus comentarios en la publicación, entre los que se podían leer frases como: “Es un tigrecito”, “Mi bebé también es igual de tremenda, una vez comió un alacrán” y “Llevala al veterinario por favor”, reflejando la identificación y el humor compartido de la audiencia.

