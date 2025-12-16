Sumá el pescado a tu mesa de Navidad con este rodaballo al horno: una receta simple, paso a paso

Se caracteriza por ser un pescado ideal para festividades como Navidad.
El rodaballo al horno se erige como un referente de la gastronomía vasca, reconocido por la sutileza de su carne y su marcado sabor a mar. Su consistencia firme y su fragancia delicada lo convierten en una receta ideal para quienes valoran el pescado de calidad en reuniones familiares o fines de semana especiales.
Este pescado es especialmente apropiado para ocasiones especiales como la Navidad, pues su inclusión en el menú brinda distinción y garantiza un plato delicioso para compartir con los seres queridos. Cocinado al horno, se transforma en una propuesta elegante y central, sencilla de preparar para grupos numerosos, logrando una comida sabrosa y de alta calidad con mínimo esfuerzo.
En la cultura culinaria de la región vasca y el suroeste de Francia, el rodaballo al horno se destaca tanto en la oferta de restaurantes de prestigio como en las mesas familiares durante celebraciones.
Este pescado permite diversas interpretaciones, desde la receta tradicional de Rodaballo a la Biarritz con hongos y salsa cremosa, hasta versiones que incorporan mariscos selectos. Para acompañarlo, los vinos blancos con cuerpo, como un Chablis de calidad, potencian sus sabores y elevan la experiencia gastronómica.
Receta de rodaballo al horno
El rodaballo al horno puede cocinarse entero o en filetes, destacando su sabor natural con ingredientes simples como vino blanco, verduras fragantes y, en ocasiones, un toque de crema o mantequilla.
Hornearlo garantiza un pescado jugoso y tierno, impregnado de los aromas de sus guarniciones. La preparación habitual incluye un blanqueado inicial con vino y verduras, seguido de un horneado delicado y un glaseado final con la salsa que se genera durante la cocción.
Tiempo de preparación
Preparación previa: 20 minutos
Cocción en horno: 30 minutos
Reducción de la salsa y montaje: 15 minutos
Tiempo total estimado: 1 hora 5 minutos
Ingredientes
1 rodaballo grande (aprox. 1,5-2 kg)
200 gramos de champiñones
1 cebolla
Perejil fresco
1 ramita de tomillo
50 gramos de mantequilla
200 ml de crema de leche
Sal
Zumo de 1/2 limón
Pimienta blanca
250 ml de vino blanco seco (Chablis o similar)
1 bogavante (opcional, para lujo y guarnición)
3 trufas pequeñas (opcional)
1 limón para decorar
Pan frito en porciones gruesas
Cómo hacer rodaballo al horno, paso a paso
Limpiar el rodaballo retirando cuidadosamente escamas y órganos internos.
Colocar el pescado en una fuente honda y agregar la mitad de los champiñones laminados, la cebolla finamente picada y una ramita de tomillo.
Verter vino blanco hasta que cubra parcialmente el pescado.
Hornear el rodaballo a temperatura moderada (180°C) durante 20 a 25 minutos, bañándolo con sus propios jugos cada 5-10 minutos para mantenerlo jugoso.
Una vez cocido, colar los jugos y reducirlos en un cazo hasta obtener un líquido concentrado y brillante.
Retirar del fuego y montar la salsa incorporando poco a poco mantequilla y crema, mezclando constantemente para lograr una emulsión suave y homogénea.
Ajustar la salsa incorporando sal, un chorrito de jugo de limón y una ligera espolvoreada de pimienta blanca al gusto.
En caso de incluir bogavante, cocerlo previamente en agua con sal, trocearlo y reservarlo aparte.
Colocar el rodaballo horneado en una fuente de presentación, cubrir con la salsa preparada y añadir las trufas picadas junto con los champiñones restantes.
Distribuir alrededor los trozos de bogavante y los dados de pan frito, y finalizar la decoración con rodajas de limón fresco.