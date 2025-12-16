Sumá el pescado a tu mesa de Navidad con este rodaballo al horno: una receta simple, paso a paso

Se caracteriza por ser un pescado ideal para festividades como Navidad.

El rodaballo al horno se erige como un referente de la gastronomía vasca, reconocido por la sutileza de su carne y su marcado sabor a mar. Su consistencia firme y su fragancia delicada lo convierten en una receta ideal para quienes valoran el pescado de calidad en reuniones familiares o fines de semana especiales.

Este pescado es especialmente apropiado para ocasiones especiales como la Navidad, pues su inclusión en el menú brinda distinción y garantiza un plato delicioso para compartir con los seres queridos. Cocinado al horno, se transforma en una propuesta elegante y central, sencilla de preparar para grupos numerosos, logrando una comida sabrosa y de alta calidad con mínimo esfuerzo.

Receta de rodaballo al horno. En la cultura culinaria de la región vasca y el suroeste de Francia, el rodaballo al horno se destaca tanto en la oferta de restaurantes de prestigio como en las mesas familiares durante celebraciones.

Este pescado permite diversas interpretaciones, desde la receta tradicional de Rodaballo a la Biarritz con hongos y salsa cremosa, hasta versiones que incorporan mariscos selectos. Para acompañarlo, los vinos blancos con cuerpo, como un Chablis de calidad, potencian sus sabores y elevan la experiencia gastronómica.

El rodaballo al horno puede cocinarse entero o en filetes, destacando su sabor natural con ingredientes simples como vino blanco, verduras fragantes y, en ocasiones, un toque de crema o mantequilla. Se caracteriza por ser un pescado ideal para festividades como Navidad. Hornearlo garantiza un pescado jugoso y tierno, impregnado de los aromas de sus guarniciones. La preparación habitual incluye un blanqueado inicial con vino y verduras, seguido de un horneado delicado y un glaseado final con la salsa que se genera durante la cocción. Tiempo de preparación Preparación previa: 20 minutos

Cocción en horno: 30 minutos

Reducción de la salsa y montaje: 15 minutos

Tiempo total estimado: 1 hora 5 minutos El pescado perfecto de esta Navidad. Ingredientes 1 rodaballo grande (aprox. 1,5-2 kg)

200 gramos de champiñones

1 cebolla

Perejil fresco

1 ramita de tomillo

50 gramos de mantequilla

200 ml de crema de leche

Sal

Zumo de 1/2 limón

Pimienta blanca

250 ml de vino blanco seco (Chablis o similar)

1 bogavante (opcional, para lujo y guarnición)

3 trufas pequeñas (opcional)

1 limón para decorar

Pan frito en porciones gruesas Un plato típico de la cocina vasca que está listo en una hora aportando elegancia y el toque de mar perfecto para la época navideña. Cómo hacer rodaballo al horno, paso a paso Limpiar el rodaballo retirando cuidadosamente escamas y órganos internos .

. Colocar el pescado en una fuente honda y agregar la mitad de los champiñones laminados , la cebolla finamente picada y una ramita de tomillo .

y agregar la mitad de los , la y una . Verter vino blanco hasta que cubra parcialmente el pescado.

hasta que cubra parcialmente el pescado. Hornear el rodaballo a temperatura moderada (180°C) durante 20 a 25 minutos, bañándolo con sus propios jugos cada 5-10 minutos para mantenerlo jugoso.

durante 20 a 25 minutos, cada 5-10 minutos para mantenerlo jugoso. Una vez cocido, colar los jugos y reducirlos en un cazo hasta obtener un líquido concentrado y brillante.

hasta obtener un líquido concentrado y brillante. Retirar del fuego y montar la salsa incorporando poco a poco mantequilla y crema, mezclando constantemente para lograr una emulsión suave y homogénea. Cómo hacer rodaballo al horno, paso a paso. Ajustar la salsa incorporando sal, un chorrito de jugo de limón y una ligera espolvoreada de pimienta blanca al gusto.

y una ligera al gusto. En caso de incluir bogavante , cocerlo previamente en agua con sal, trocearlo y reservarlo aparte .

, cocerlo previamente en agua con sal, trocearlo y . Colocar el rodaballo horneado en una fuente de presentación, cubrir con la salsa preparada y añadir las trufas picadas junto con los champiñones restantes .

en una fuente de presentación, cubrir con la y añadir las junto con los . Distribuir alrededor los trozos de bogavante y los dados de pan frito, y finalizar la decoración con rodajas de limón fresco.

