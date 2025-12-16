martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 09:59
Relato.

El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Familiares de Juan Vanega, el adolescente jujeño asesinado en Alto Comedero, compartieron un video donde él pide a gritos algo en especial y se viralizó.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Juan Vanega fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero.

Juan Vanega fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero.

Barrio Tupac Amaru, Alto Comedero.
Jujuy.

Vecinos de Alto Comedero reclaman más seguridad tras el crimen de un adolescente
Belén Segovia 
Dolor.

El desgarrador testimonio de la hermana de Juan, el adolescente asesinado en Alto Comedero

Familiares lo describen como un chico tranquilo, sin maldad ni inclinación a la violencia. "Volá alto, Juancito. Vas a vivir siempre en el corazón de quienes te conocieron", escribieron en publicaciones de redes sociales compartiendo dolor.

juan segovia

Video: Alto Comedero informa

El brutal crimen en Alto Comedero: salió por bebidas y no volvió

Según vecinos, el ataque ocurrió fuera de la fiesta donde Juan participaba. "Salió a comprar bebidas y cuando volvía lo atacaron varios chicos", relataron testigos. El adolescente fue interceptado por varias personas, impedido de defenderse.

“Entre todos hay una guerra”

Vecinos de Alto Comedero describieron un clima de enfrentamientos permanentes. “Hay una guerra entre barrios ”, expresó una vecina al mencionar conflictos reiterados entre jóvenes de sectores como las 47 Hectáreas, Tupac Amaru, 18 Hectáreas y zonas aledañas.

Según los testimonios recogidos, las peleas no son hechos aislados: "Ya estaban antes, no es algo nuevo”, señaló otro vecino, que aseguró que estos cruces se repiten desde hace tiempo y generan temor.

Cuatro menores demorados: la investigación en marcha

Por el homicidio, cuatro menores quedaron demorados para determinar su participación. La causa está a cargo del Juzgado de Menores y se encuentra en etapa investigativa. Autoridades recolectan pruebas, incluyendo testimonios y videos de las redes que podrían ser clave.

