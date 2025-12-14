domingo 14 de diciembre de 2025

14 de diciembre de 2025 - 16:09
Crimen.

Disturbios en la marcha por el adolescente asesinado en Alto Comedero

La movilización en pedido de justicia por el joven de 15 años, asesinado tras una pelea entre grupos de adolescentes, terminó con incidentes y momentos de tensión en el barrio.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Crimen en Alto Comedero.

Crimen en Alto Comedero.

La movilización había sido convocada por familiares, amigos y vecinos de la víctima, quienes se concentraron para reclamar el esclarecimiento del crimen ocurrido en calle Pozo Cavado, cerca de la avenida Intersindical, luego de una fiesta de egresados. Sin embargo, con el correr de la tarde, la manifestación se vio alterada por incidentes .

AQMhHQ0PTCNAief5nsG_yaccXcokGggtlC5VtEGAfB73w7XI0DIxyIaiOdNduucMBVwju4sYWOrvqfsAjdTWI_WaEZFIf2SRyuCZg2kheppkOg

Según versiones preliminares, los disturbios se habrían producido cuando personas cercanas a los dos menores detenidos por el homicidio increparon a quienes participaban de la marcha. Esta situación derivó en discusiones, empujones y corridas, lo que obligó a la intervención policial para evitar que el conflicto escalara.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por el clima de violencia registrado durante la movilización, en un contexto marcado por el dolor y la conmoción que provocó el crimen del adolescente. Si bien el reclamo tenía como objetivo pedir justicia, los incidentes desviaron el eje de la convocatoria y generaron temor entre quienes se encontraban en la zona.

AQNnmQKg98ikbXx4gc826_vQaPTFlsTjUzWG7rciqs1UYiOIauR18XWDQf_iXk09IAVmPKr8Wx10wUfuDICgLN4RwhrILVYXitTpcnSaTd9zmw

La Policía desplegó un operativo preventivo para dispersar a los grupos enfrentados y restablecer el orden aunque también se registraron enfrentamientos con los efectivos.

El caso continúa siendo investigado por la Justicia, mientras la comunidad de Alto Comedero atraviesa horas de profundo dolor y reclama respuestas ante un hecho que volvió a encender las alarmas por la violencia entre jóvenes en la capital jujeña.

"Tu hermano no tenía que estar ahí"

Durante la marcha en pedido de justicia por el adolescente asesinado en Alto Comedero, se vivieron momentos de fuerte tensión cuando un efectivo policial dialogó con familiares y amigos de la víctima.

Algunas de las palabras del uniformado generaron malestar y descontento entre los presentes, lo que derivó en gritos, reproches y un clima de enojo en medio del dolor por el crimen.

"Tu hermano no tenía que estar ahí, si tu hermano no hubiera salido porque era menor hoy lo tenías con vida en tu casa", dijo el Policía.

AQNt09F-nTtGkPSHy8w9gMwb4ra3uqmg7EdoYxjvON7A8Eh1-yVgZGuGOusp_yNg034pE6_c-7tDQWrhS3qcbjhrg3tKT5zwlZuNaLcq0EJvSQ

