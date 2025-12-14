domingo 14 de diciembre de 2025

14 de diciembre de 2025 - 14:08
Crimen.

Este lunes le realizarán la autopsia al adolescente de 15 años que fue asesinado en Alto Comedero

El joven murió tras ser apuñalado durante una pelea ocurrida en el sector Tupac Amaru–Bicentenario. El sábado hubo una marcha que terminó con disturbios.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Terrible hecho en Alto Comedero.

Terrible hecho en Alto Comedero.

Este sábado por la tarde, familias y amigos de la víctima realizaron una marcha en Alto Comedero que terminó en disturbios. Aparentemente, gente cercana a los dos detenidos los habrían increpado y por eso habrían ocurrido los incidentes.

Sobre el caso

La víctima fue atacada con un arma blanca, logró avanzar algunos metros por sus propios medios y finalmente cayó sin vida en la vía pública, pese a la rápida intervención del SAME. Vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia al advertir la presencia del joven gravemente herido sobre la calzada.

apuñalado en Alto Comedero

Al arribar, el personal médico constató que aún presentaba signos vitales e inició extensas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que se prolongaron durante varios minutos. Sin embargo, pese al esfuerzo del equipo de salud, el adolescente no respondió y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

El joven residía en el sector conocido como 47 Hectáreas de Alto Comedero. Según se informó, en el enfrentamiento participaron tanto varones como mujeres, todos menores de edad.

Detenciones e investigación

A pocas horas del crimen, efectivos policiales lograron la detención de dos menores, una adolescente y un varón de 16 y 15 años, quienes aparecen como los principales sospechosos del ataque. Los procedimientos se realizaron en distintos sectores del barrio Tupac Amaru.

Por disposición de la fiscalía, también fueron demorados otros menores que se encontraban junto a los sospechosos al momento del operativo. Todos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero, con la presencia de padres o tutores legales.

Según fuentes cercanas a la investigación, el ataque se habría producido por “diferencias barriales”. Además, durante la tarde del sábado se realizó una marcha en pedido de justicia, en la que se registraron disturbios.

La causa será remitida al Juzgado de Menores, mientras que este lunes se realizará la autopsia para determinar con precisión las circunstancias y características del crimen.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con los primeros datos recolectados en el lugar y un video que se viralizó, el hecho se desencadenó tras una fiesta, cuando una discusión entre dos grupos de jóvenes escaló en violencia. En medio del enfrentamiento, uno de los participantes atacó al adolescente con un arma blanca.

Luego de recibir la puñalada, el joven logró alejarse del lugar caminando cerca de 20 metros, hasta que finalmente se desplomó sobre la calle. Las maniobras de reanimación se realizaron en plena vía pública, ante la mirada de vecinos y familiares, pero no lograron salvarle la vida.

La investigación continúa para esclarecer completamente el hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

