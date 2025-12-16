Choque fatal en Ruta Nacional 9: confirmaron que cuatro heridos están en código rojo

Comunicado sobre los heridos tras el fuerte choqueen Ruta Nacional 9
De acuerdo con el reporte policial, un colectivo con 21 pasajeros que viajaba con destino a la localidad de Santa Victoria, en la provincia de Salta, impactó —por causas que aún se investigan— contra un camión con acoplado conducido por un hombre mayor de edad.
Cuando arribó el personal policial junto al SAME, se brindó asistencia inmediata a las personas que iban en el colectivo. Como resultado, 14 pasajeros fueron trasladados de urgencia al Hospital de Humahuaca, 2 al Hospital de Abra Pampa, 2 al Hospital de Tilcara y 3 al Hospital de La Quiaca.
En el Hospital de Humahuaca se confirmó el fallecimiento de uno de los ocupantes del colectivo, mientras que cuatro pacientes permanecen en código rojo.