Choque fatal en Ruta Nacional 9: confirmaron que cuatro heridos están en código rojo

Un grave siniestro vial ocurrió durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Azul Pampa, en el departamento Humahuaca. El hecho involucró a un camión y a un colectivo de pasajeros que impactaron de frente por causas que aún se investigan.

Como consecuencia del impactante choque, confirmaron que cuatro heridos están en código rojo, mientras que hay otros más de 15 heridos en distintos hospitales de la provincia de Jujuy. Asimismo, un joven de 23 años perdió la vida.

Comunicado sobre los heridos tras el fuerte choque en Ruta Nacional 9 De acuerdo con el reporte policial, un colectivo con 21 pasajeros que viajaba con destino a la localidad de Santa Victoria, en la provincia de Salta, impactó —por causas que aún se investigan— contra un camión con acoplado conducido por un hombre mayor de edad.

Choque en la ruta 9 Cuando arribó el personal policial junto al SAME, se brindó asistencia inmediata a las personas que iban en el colectivo. Como resultado, 14 pasajeros fueron trasladados de urgencia al Hospital de Humahuaca, 2 al Hospital de Abra Pampa, 2 al Hospital de Tilcara y 3 al Hospital de La Quiaca.

En el Hospital de Humahuaca se confirmó el fallecimiento de uno de los ocupantes del colectivo, mientras que cuatro pacientes permanecen en código rojo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.