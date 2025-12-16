martes 16 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de diciembre de 2025 - 14:46
Impactante.

Choque fatal en Ruta Nacional 9: confirmaron que cuatro heridos están en código rojo

Emitieron un comunicado sobre los heridos tras el fuerte choque en Ruta Nacional 9. El único fallecido era un hombre de 23 años, oriundo de Salta.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Choque en la ruta 9 (1)
Lee además
terrible choque en ruta nacional 9: un muerto y mas de 20 heridos
Jujuy.

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos
Fuerte choque en Ruta Nacional 9.
Jujuy.

Un fuerte choque frontal dejó cinco heridos en Ruta Nacional 9

Comunicado sobre los heridos tras el fuerte choque en Ruta Nacional 9

De acuerdo con el reporte policial, un colectivo con 21 pasajeros que viajaba con destino a la localidad de Santa Victoria, en la provincia de Salta, impactó —por causas que aún se investigan— contra un camión con acoplado conducido por un hombre mayor de edad.

Choque en la ruta 9

Cuando arribó el personal policial junto al SAME, se brindó asistencia inmediata a las personas que iban en el colectivo. Como resultado, 14 pasajeros fueron trasladados de urgencia al Hospital de Humahuaca, 2 al Hospital de Abra Pampa, 2 al Hospital de Tilcara y 3 al Hospital de La Quiaca.

En el Hospital de Humahuaca se confirmó el fallecimiento de uno de los ocupantes del colectivo, mientras que cuatro pacientes permanecen en código rojo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos

Un fuerte choque frontal dejó cinco heridos en Ruta Nacional 9

Choque en la Ruta Nacional 66: una nena de 4 años y tres adultos resultaron heridos

Choque múltiple en avenida Urquiza: hubo daños materiales y demoras en el tránsito

El sueño de un techo: niños de dos escuelas de Purmamarca necesitan ayuda

Lo que se lee ahora
Juan Vanega fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. video
Relato.

El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Juan Vanega fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. video
Relato.

El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos
Jujuy.

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos

Velorio de Juan Vanega. video
Alto Comedero.

Dolor y despedida a Juan Vanega: "Mi hijo era un chico sano, no era de pelear"

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Quiénes cobran el aguinaldo este martes en Jujuy: todo el cronograma

La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero
Dolor.

La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel