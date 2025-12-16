El emocionante retiro de una perra dedicada al servicio de seguridad: "La última patrulla".

Recientemente, las redes sociales se conmovieron con la historia de Peki , una perra que dedicó una década a labores de seguridad y cuyo retiro se volvió un fenómeno viral. El relato fue difundido en TikTok por el usuario EEDDIINNSSOONN (@eeddiinnssoonn) , quien registró el último día de servicio de esta compañera tan especial.

Animales. Un perro "paga" con piedras para recibir hamburguesas y es viral en redes

Viral. Un perro juega desde la ventana con los peatones y se hizo viral en TikTok

El video que acompañó la publicación emocionó a miles de internautas, quienes celebraron la lealtad y el compromiso de la can a lo largo de su carrera. Durante diez años , Peki fue un miembro clave dentro de una compañía de seguridad , participando activamente en rondas y desempeñando un papel esencial junto a su equipo humano.

Su dedicación y fidelidad le granjearon el respeto y afecto de todos los que compartieron con ella el ámbito laboral. Su jubilación simboliza el cierre de una etapa extensa y ejemplar de compromiso , que no pasó desapercibida ni para sus colegas ni para los miles que siguieron su historia a través de las redes sociales .

El video del último día laboral de Peki supera las 905 mil reproducciones en TikTok y genera una ola de mensajes de gratitud.

El acto de despedida se convirtió en uno de los pasajes más emotivos de la historia difundida por EEDDIINNSSOONN. En el marco de su última ronda de vigilancia , la empresa optó por transmitir un mensaje especial por la radio interna, reconociendo públicamente la dedicación y los años de servicio de la perra.

El conmovedor retiro de una perra que dedicó su vida al servicio de la seguridad.

“Es para informarle que esta es la última patrulla de la can Peki”, se escuchó en la transmisión, señalando así el cierre de su carrera laboral.

“Este es un comunicado especial para Peki, acaba de terminar su último servicio de patrulla”, declaró la voz, con un tono cargado de emoción. El mensaje de despedida cerró con palabras llenas de reconocimiento: “A partir de ahora comienza su retiro”, seguido de un sentido “gracias por todos estos años de trabajo”.

La perra emocionó a todos.

El video, que captura la intensidad emocional del momento, muestra al hombre que acompaña a Peki conteniendo apenas las lágrimas mientras se despide de su leal compañera. Tanto las imágenes como las palabras reflejan la relevancia de Peki dentro del equipo y la profunda conexión que se forjó a lo largo de los años compartidos en tareas de patrullaje y protección.

El video del retiro de esta perra impactó en TikTok

El video causó un impacto inmediato en TikTok, alcanzando rápidamente más de 905 mil visualizaciones, acumulando 110 mil “me gusta” y superando los 4.500 comentarios de usuarios de distintos países. Los internautas compartieron mensajes de cariño y admiración hacia Peki, como “Todos estamos llorando viendo este video”, “Amamos a la can Peki” y “Hermoso video”.

Así fue la conmovedora despedida de Peki.

La reacción masiva dejó en evidencia cómo la trayectoria y el retiro de esta can de seguridad trascendieron lo virtual, convirtiéndose en un símbolo de dedicación y fidelidad animal.

De este modo, la trayectoria de Peki, su conmovedora jubilación y la avalancha de mensajes de afecto en redes sociales reflejan la marca indeleble que un animal puede dejar al integrarse plenamente a un equipo de trabajo. El reconocimiento recibido y la multitud de reacciones destacan los lazos genuinos que se forjan tras años de entrega, colaboración y convivencia diaria.