martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 16:48
Un perro juega desde la ventana con los peatones y se hizo viral en TikTok

En territorio español, la naturalidad de un perro transformó una concurrida vereda urbana en un espacio de juego e interacción inesperada.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Un perro se hace viral en TikTok por jugar desde una ventana con los peatones.

 

Un perro Border Collie se volvió protagonista en redes al protagonizar un video que se volvió viral, mostrando cómo lanza una pelota desde una ventana en la Rúa do Franco, una de las calles más concurridas de Santiago de Compostela, España. En las imágenes, el perro deja caer la pelota hacia la vía y se queda esperando a que los peatones se la devuelvan.

Se trata de una dinámica que ha capturado la atención de miles de internautas y convertido la escena en un fenómeno viral. El clip muestra como el Border Collie, ubicado en la ventana, genera una dinámica improvisada: cada vez que una persona le devuelve la pelota, el perro repite la acción, originando una cadena de lanzamientos que involucra a varios caminantes.

Un perro y un particular juego desde una ventana.

Esta interacción convierte un paseo habitual por la Rúa do Franco en una experiencia inesperada para quienes se cruzan con el animal, que parece divertirse tanto como los participantes ocasionales. El video, que captura al perro iniciando este juego único con los peatones, ya superó 1,5 millones de “me gusta” en TikTok y provocó una oleada de comentarios y reacciones entre los usuarios.

Las reacciones de los usuarios en TikTok evidencian el alcance que ha generado el video. Entre los comentarios más destacados se leen expresiones como: “Estaría atrapado allí todo el día”, reflejando lo difícil que resulta resistirse al juego, o la ingeniosa ocurrencia de alguien que inventa una excusa para faltar al trabajo: “¿Por qué no fuiste a trabajar?’ ‘Bueno, pues verá, hay un perrito...’”.

El video donde se ve al perro jugando con las personas que pasaban

La ventana en la Rúa do Franco, escenario de esta divertida escena, se ha convertido en un punto de encuentro inesperado para vecinos y turistas de Santiago de Compostela.

Gracias a la popularidad del Border Collie en redes sociales, este pequeño rincón de la ciudad se transformó en un lugar de referencia, donde la curiosidad y el entretenimiento se mezclan diariamente.

