Caldo de huesos para perros: ¿Qué beneficios trae a nuestras mascotas?

El caldo puede ofrecerse solo, mezclado con croquetas secas o comida húmeda, o servido como premio entre comidas.

El caldo de huesos favorece la digestión, la hidratación y la salud articular en perros, según expertos - (Imagen Ilustrativa de perro comiendo)

La incorporación del caldo de huesos debe ser gradual y bajo recomendaciones profesionales, especialmente en animales con necesidades especiales o patologías preexistentes

El caldo de huesos de animales se volvió popular entre dueños de mascotas por su aroma y textura: muchos perros lo adoran y lo aceptan con facilidad . Cuando se usa correctamente, es decir, hecho en casa sin sal ni condimentos y con huesos crudos, puede traer beneficios prácticos para perros de todas las edades, especialmente para aquellos con poco apetito o necesidades especiales de hidratación.

En 3 pasos. La receta de la abuela para hacer pastas salteadas súper simples con lo que tenemos en casa

Streaming. ¿Vuelve la serie "Lost"? la confesión de un actor vital de la historia sobre el plan para revivirla

Este alimento, obtenido al cocer huesos animales durante horas, se menciona habitualmente como fuente de múltiples nutrientes y favorecedor de distintas funciones corporales.

Veterinarios y especialistas en nutrición animal analizan los beneficios potenciales de su uso y la mejor manera de ofrecerlo a los perros.

El caldo de huesos contiene proteínas, minerales y compuestos específicos, como colágeno, gelatina, glucosamina y aminoácidos, que según expertos pueden impactar tras diversas vías en la salud animal.

La incorporación del caldo de huesos debe ser gradual y bajo recomendaciones profesionales, especialmente en animales con necesidades especiales o patologías preexistentes

En el aparato digestivo, su composición rica en gelatina y aminoácidos ayuda a proteger y reparar el revestimiento intestinal.

Uno de los efectos más notables es el aumento de la palatabilidad: añadir unas cucharadas de caldo tibio sobre el alimento seco o húmedo puede incentivar a perros exigentes o con pérdida de apetito a comer. Esto es particularmente útil en animales mayores, en perros convalecientes o en cambios de dieta. Además, el caldo contribuye a la hidratación porque aporta líquido y algo de electrolitos, siempre que se prepare sin sal, lo que ayuda cuando el animal no bebe suficiente agua.

Desde el punto de vista nutricional y funcional, el caldo de huesos casero contiene colágeno, gelatina y minerales en trazas liberados por la cocción lenta de huesos y cartílagos. La gelatina puede favorecer la salud digestiva al ayudar a proteger la mucosa intestinal y facilitar la digestión de algunos perros sensibles.

El colágeno y los componentes del cartílago (como glicosaminoglicanos en elevadas cocciones) son citados por quienes buscan apoyo para las articulaciones, aunque no reemplazan a suplementos específicos (glucosamina/condroitina) ni al tratamiento veterinario en casos de artrosis avanzada.

Sin embargo, el caldo no está exento de riesgos si no se prepara o administra adecuadamente. Nunca ofrezcas caldo comercial o casero que contenga sal, cebolla, ajo, cebollín u otros condimentos, estos últimos son tóxicos para los perros. Tampoco deben entrar al caldo huesos cocidos, ya que pueden astillarse y provocar obstrucciones, perforaciones o laceraciones en el tracto digestivo. El exceso de grasa en un caldo muy concentrado puede desencadenar pancreatitis en perros predispuestos, por lo que es recomendable desgrasarlo en la heladera antes de servir.

perro comiendo El caldo de huesos favorece la digestión, la hidratación y la salud articular en perros, según expertos - (Imagen Ilustrativa de perro comiendo)

¿Cómo le doy caldo a los perros y en qué cantidad?

Para humedecer el alimento seco, basta con 1–3 cucharadas para perros pequeños y 1/4 a 1/2 taza para perros medianos o grandes, según el apetito y la tolerancia. Empezá con pequeñas porciones y observá por 24–48 horas cualquier signo de malestar digestivo (vómitos, diarrea) o reacciones adversas. Para perros con dietas restringidas por enfermedades renales, cardiacas o hipertensión, consultá al veterinario antes de usar caldo: incluso sin sal, las concentraciones de ciertos minerales pueden requerir control profesional.

caldo en la comida de los perros El caldo puede ofrecerse solo, mezclado con croquetas secas o comida húmeda, o servido como premio entre comidas.

Si querés preparar un caldo seguro y efectivo en casa, seguí estos pasos básicos

Hervir huesos crudos grandes (por ejemplo, huesos de res con médula o carcasas de pollo) en agua con vinagre de manzana por 12–24 horas a fuego muy bajo para extraer colágeno y minerales.