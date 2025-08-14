Viral: un mapache quedó atrapado en un frasco y hubo un operativo para ayudarlo

Un mapache quedó atrapado en un frasco y hubo un operativo para ayudarlo.

Un mapache protagonizó un episodio poco común en Massachusetts al quedarse atrapado con la cabeza dentro de un frasco de mantequilla de maní, lo que provocó la rápida acción de equipos de rescate de fauna y veterinarios locales. El suceso tuvo lugar en Barnstable y terminó con un desenlace positivo gracias a la intervención conjunta de Barnstable Animal Control y el New England Wildlife Center, según informó Popular Science.

Un mapache quedó atrapado con la cabeza en un frasco de mantequilla de maní en Massachusetts. Intervención rápida y rescate eficaz El descubrimiento ocurrió cuando los oficiales de control de animales de Barnstable localizaron al mapache, ya independiente y capaz de buscar su propio alimento, con el frasco firmemente colocado en su cabeza. Priya Patel, directora médica de vida silvestre del New England Wildlife Center en Weymouth, comentó a Popular Science: “Claramente, este joven mamífero podría haberse beneficiado de un poco más de supervisión parental”.

El grupo de control animal trasladó al mapache hasta el hospital del centro de vida silvestre. Como la prioridad era liberar su cabeza, no se identificó el sexo del ejemplar; sin embargo, Patel mencionó que, según su apreciación, probablemente se trataba de un macho.

El rescate fue realizado por Barnstable Animal Control y el New England Wildlife Center. La extracción resultó más sencilla de lo previsto. Un integrante del equipo sujetó al mapache mientras otro giraba el frasco hasta desprenderlo. El protocolo incluía sedación en caso de complicaciones, pero no fue necesario aplicarla.

El New England Wildlife Center publicó en sus redes que el frasco se retiró “en un instante” y, con humor, comentaron que la dignidad del animal sufrió un poco más que él mismo durante el incidente. Cuidados posteriores y mensaje de concienciación Una vez liberado, el mapache fue examinado y recibió líquidos para recuperarse de la deshidratación. No presentaba heridas derivadas del percance. Posteriormente, el equipo de control animal lo regresó al área donde había sido encontrado, cercana a su probable refugio y grupo familiar, según informó Popular Science. El animal fue liberado sin lesiones y devuelto a su hábitat natural. Patel destacó que este episodio subraya la importancia de mantener una convivencia responsable con la fauna silvestre. Recomendó asegurar correctamente los contenedores de basura, enjuagar los envases reciclables o colocarles las tapas antes de desecharlos, para prevenir accidentes con animales. Esta advertencia también fue difundida en las redes del New England Wildlife Center.

