Viral: así es el perro que consiguió un récord mundial por tener la lengua más larga

El perro que consiguió un récord mundial por tener la lengua más larga.

Ozzy, un perro mestizo de mastín francés y bullmastiff oriundo de Oklahoma City, fue distinguido por Guinness World Records como el can con la lengua más larga del planeta . La medición registró una longitud de 19,89 centímetros , dato que asombró tanto a su familia, los Pick, como a los profesionales veterinarios locales, poco antes de la temporada navideña.

El récord se confirmó tras un chequeo veterinario de rutina, en el que se midió la lengua desde la punta del hocico hasta su extremo final.

El récord alcanzado por Ozzy superó ampliamente la marca anterior, que pertenecía a Rocky , un perro de Bloomington, Illinois , cuya lengua medía 12,7 centímetros . Además, dejó atrás los registros más notables entre humanos: Chanel Tapper , con 9,75 centímetros , y Nick Stoeberl , con 10,1 centímetros , ambos de Estados Unidos .

Ozzy, el perro de Oklahoma, obtiene el récord Guinness por tener la lengua más larga del mundo con 19,89 centímetros.

Según relató Angela Pick , propietaria de Ozzy, la lengua excepcional del can lo distingue claramente de otros animales de su entorno: “ Siempre ha tenido una lengua que sobresale de su boca , desde que nació. Pero no hay nada médicamente incorrecto en él, lo hemos llevado varias veces al veterinario y no hay ningún problema dental ni de otro tipo ; simplemente es anormalmente e incómodamente larga”, explicó Pick a Guinness World Records .

Angela Pick comentó: “Es curioso, para que su lengua sea como es, realmente no lame mucho. No da besos, se acerca a tu cara y te demuestra cariño frotando la nariz, pero no lame mucho las cosas”.

La medición oficial de la lengua de Ozzy se realizó durante una visita rutinaria al veterinario en Oklahoma City.

Según la dueña, es un perro "extremadamente perezoso"

El perro disfruta de actividades al aire libre, como jugar en el jardín, pasear en auto y saltar con entusiasmo, hasta el punto que su familia suele compararlo con un canguro.

Angela lo caracteriza como un animal que mezcla pereza extrema con estallidos de energía inesperada: “Es extremadamente perezoso, pero al mismo tiempo muy activo, lo cual es una locura. Sale al exterior y salta como un canguro”.

Ozzy supera ampliamente el récord anterior de Rocky, de Illinois, y los registros humanos más destacados.

El volumen corporal de Ozzy implica un apetito proporcional a su tamaño. Sus dueños calculan que ingiere aproximadamente medio kilo de alimento seco diariamente, optando por un pienso formulado para perros con alta actividad física, lo que facilita que coma sin problemas pese a la longitud de su lengua. Esta dieta contribuye a que mantenga un estado físico óptimo y simplifica su rutina diaria de alimentación.

La dueña de Ozzy asegura que la longitud de la lengua no afecta su salud ni su comportamiento diario.

El anuncio del récord mundial provocó gran alegría tanto en la familia Pick como en quienes conocen a Ozzy. Angela expresó a Guinness World Records: “Es súper emocionante que Ozzy finalmente reciba reconocimiento por su maravillosa lengua, ya que ahora podemos compartir nuestro amor por nuestra mascota con todo el mundo”.

Cada vez que Ozzy sale a caminar, su larga lengua atrae todas las miradas, provocando asombro y risas tanto en niños como en adultos.

No solo sobrepasó a sus congéneres en este particular récord, sino que también se ganó un sitio destacado en los archivos de Guinness World Records, que resaltó su caso como un ejemplo de las extraordinarias rarezas que puede ofrecer la naturaleza.

