miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 07:04
Redes sociales.

Viral: así es el perro que consiguió un récord mundial por tener la lengua más larga

Entre caminatas que lo convierten en el centro de atención, este perro de Oklahoma llama la atención con su lengua de casi 20 centímetros y su rutina peculiar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El perro que consiguió un récord mundial por tener la lengua más larga.

El perro que consiguió un récord mundial por tener la lengua más larga.

Ozzy, un perro mestizo de mastín francés y bullmastiff oriundo de Oklahoma City, fue distinguido por Guinness World Records como el can con la lengua más larga del planeta. La medición registró una longitud de 19,89 centímetros, dato que asombró tanto a su familia, los Pick, como a los profesionales veterinarios locales, poco antes de la temporada navideña.

Lee además
El terrible video de una perra herida con una flecha desató indignación.
Animales.

Una perra fue herida con una flecha y el video causó indignación en las redes sociales
Así fue el emotivo reencuentro entre un hombre y su perro tras 82 días de internación.
Redes sociales.

Así fue el emotivo reencuentro entre un hombre y su perro tras 82 días de internación

El récord se confirmó tras un chequeo veterinario de rutina, en el que se midió la lengua desde la punta del hocico hasta su extremo final.

Ozzy, el perro de Oklahoma, obtiene el récord Guinness por tener la lengua más larga del mundo con 19,89 centímetros.

La palabra de la dueña de este perro sobre el fenómeno

El récord alcanzado por Ozzy superó ampliamente la marca anterior, que pertenecía a Rocky, un perro de Bloomington, Illinois, cuya lengua medía 12,7 centímetros. Además, dejó atrás los registros más notables entre humanos: Chanel Tapper, con 9,75 centímetros, y Nick Stoeberl, con 10,1 centímetros, ambos de Estados Unidos.

Según relató Angela Pick, propietaria de Ozzy, la lengua excepcional del can lo distingue claramente de otros animales de su entorno: “Siempre ha tenido una lengua que sobresale de su boca, desde que nació. Pero no hay nada médicamente incorrecto en él, lo hemos llevado varias veces al veterinario y no hay ningún problema dental ni de otro tipo; simplemente es anormalmente e incómodamente larga”, explicó Pick a Guinness World Records.

Angela Pick comentó: “Es curioso, para que su lengua sea como es, realmente no lame mucho. No da besos, se acerca a tu cara y te demuestra cariño frotando la nariz, pero no lame mucho las cosas”.

La medición oficial de la lengua de Ozzy se realizó durante una visita rutinaria al veterinario en Oklahoma City.

Según la dueña, es un perro "extremadamente perezoso"

El perro disfruta de actividades al aire libre, como jugar en el jardín, pasear en auto y saltar con entusiasmo, hasta el punto que su familia suele compararlo con un canguro.

Angela lo caracteriza como un animal que mezcla pereza extrema con estallidos de energía inesperada: “Es extremadamente perezoso, pero al mismo tiempo muy activo, lo cual es una locura. Sale al exterior y salta como un canguro”.

Ozzy supera ampliamente el récord anterior de Rocky, de Illinois, y los registros humanos más destacados.

El volumen corporal de Ozzy implica un apetito proporcional a su tamaño. Sus dueños calculan que ingiere aproximadamente medio kilo de alimento seco diariamente, optando por un pienso formulado para perros con alta actividad física, lo que facilita que coma sin problemas pese a la longitud de su lengua. Esta dieta contribuye a que mantenga un estado físico óptimo y simplifica su rutina diaria de alimentación.

La dueña de Ozzy asegura que la longitud de la lengua no afecta su salud ni su comportamiento diario.

El anuncio del récord mundial provocó gran alegría tanto en la familia Pick como en quienes conocen a Ozzy. Angela expresó a Guinness World Records: “Es súper emocionante que Ozzy finalmente reciba reconocimiento por su maravillosa lengua, ya que ahora podemos compartir nuestro amor por nuestra mascota con todo el mundo”.

Cada vez que Ozzy sale a caminar, su larga lengua atrae todas las miradas, provocando asombro y risas tanto en niños como en adultos.

No solo sobrepasó a sus congéneres en este particular récord, sino que también se ganó un sitio destacado en los archivos de Guinness World Records, que resaltó su caso como un ejemplo de las extraordinarias rarezas que puede ofrecer la naturaleza.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Filo.news (@filonewsok)

El perro no solo sobrepasó a sus congéneres en este particular récord, sino que también se ganó un sitio destacado en los archivos de Guinness World Records, que resaltó su caso como un ejemplo de las extraordinarias rarezas que puede ofrecer la naturaleza.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una perra fue herida con una flecha y el video causó indignación en las redes sociales

Así fue el emotivo reencuentro entre un hombre y su perro tras 82 días de internación

Un chico fue a visitar a su abuela y quedó en shock al ver el ritual de ella con su perro

Dramático rescate de un perro que había quedado atrapado en un canal

Rescataron a un perro que estaba atrapado en un canal del Dique La Ciénaga

Lo que se lee ahora
maria corina machado no asistira a la entrega del nobel de la paz: los motivos
Mundo.

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

¿Vuelven las lluvias?, cómo va a seguir el clima en Jujuy esta semana
Extendido.

¿Vuelven las lluvias?, cómo va a seguir el clima en Jujuy esta semana

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son
Mercado.

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

De qué falleció el artista Gaspar Valverde.
Tristeza.

De qué murió el artista Gaspar Valverde y por qué su deceso se dio repentinamente

Martín Meyer. video
Capital.

Martín Meyer sobre la Cena Blanca: "No hubo ausentismo, asistió la totalidad de los estudiantes que pagaron la tarjeta"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel