viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 07:09
Animales.

Una perra fue herida con una flecha y el video causó indignación en las redes sociales

El episodio se difundió gracias a un video que registraba tanto el rescate como la intervención quirúrgica del perro, el cual ya se está recuperando.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El terrible video de una perra herida con una flecha desató indignación.

Un video que muestra a una perra herida con una flecha incrustada en su cabeza se volvió viral en diversas redes sociales. Según la información difundida, el ataque tuvo lugar en China. El animal fue auxiliado, y las autoridades locales están investigando para dar con los responsables del abuso.

En las imágenes, se observa a la perra con una flecha de punta con púas clavada en la parte frontal de su cráneo, justo por encima del ojo izquierdo. El material audiovisual registra el rescate, los exámenes veterinarios y la cirugía mediante la cual se retiró el proyectil que había atravesado completamente el cráneo del animal, que actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

El terrible video de una perra herida con una flecha desató indignación.

El video de la perra generó indignación en las redes

La circulación del video generó una fuerte reacción de indignación y alarma en plataformas digitales, donde numerosos internautas comenzaron a sospechar sobre quién podría estar detrás del ataque.

Rápidamente, las acusaciones apuntaron hacia un director de grado y tutor de un colegio secundario, señalado como el posible responsable del disparo con arco y flecha. La situación escaló hasta convertirse en un tema de debate público, con múltiples llamados a investigar a fondo los hechos y garantizar que quienes resulten culpables enfrenten las sanciones correspondientes.

El caso se viralizó a través de una publicación en la que se mostraba el rescate y cirugía del animal.

Qué determinó la investigación oficial

El 10 de octubre, la investigación oficial determinó que el docente señalado no tenía ninguna vinculación con el hecho, y las autoridades negaron de manera contundente los rumores que circulaban en redes: “Las versiones que indican que un profesor maltrató a un animal o disparó a un perro con arco y flecha son completamente falsas”.

Tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, se confirmó que la perra ya presentaba la lesión antes de ingresar al establecimiento educativo. El funcionario señaló además que resulta imposible introducir un arco y flecha dentro de la escuela con la intención de atacar a un animal.

Mientras tanto, el animal continúa bajo cuidado veterinario y supervisión, y el caso sigue siguiendo de cerca por las autoridades, quienes han reafirmado su compromiso de informar cualquier novedad relevante en la investigación.

