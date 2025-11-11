martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 07:04
Redes sociales.

Así fue el emotivo reencuentro entre un hombre y su perro tras 82 días de internación

El material audiovisual captura el momento en que Miguel, recién dado de alta, se reúne con Simón tras casi noventa días de distancia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así fue el emotivo reencuentro entre un hombre y su perro tras 82 días de internación.

Así fue el emotivo reencuentro entre un hombre y su perro tras 82 días de internación.

El conmovedor abrazo entre un hombre y su perro, tras permanecer separados más de dos meses, conmovió a miles de usuarios en redes sociales. Miguel, residente de Catriel en la provincia de Río Negro, volvió a encontrarse con su mascota Simón después de 82 días de hospitalización por una seria neumonía.

El emotivo reencuentro fue registrado en video por su hija, Camila Tkaczuk, y rápidamente se viralizó. El clip, compartido en TikTok, capturó la intensidad del momento y generó una lluvia de comentarios y reacciones, destacando la profundidad del lazo afectivo que une a Miguel con su perro.

El emotivo reencuentro de un hombre y su perro tras pasar dos meses hospitalizado.

Miguel se reencontró con su perro y emocionó a todos

El clip muestra a Miguel abandonando la clínica en silla de ruedas, mientras su leal perro Simón, compañero de más de diez años, lo espera con impaciencia. Al abrirse la puerta, el animal corre hacia él, brinca y agita la cola con entusiasmo, mientras Miguel lo recibe con una sonrisa cargada de alivio y felicidad.

Tras ese momento que se volvió viral, se esconde una historia de esfuerzo y recuperación. Según relató Camila Tkaczuk en la descripción del video: “Hay reencuentros que sanan el alma, este fue uno de ellos. El amor más puro”.

El video muestra el instante en que Miguel, recién salido del hospital, vuelve a abrazar a Simón después de casi tres meses separados.

Durante toda la hospitalización, la ausencia de Simón fue uno de los obstáculos más difíciles para Miguel, quien tuvo que atravesar ese tiempo crítico sin la compañía de su inseparable amigo.

El vínculo entre Miguel y Simón se formó en 2014, cuando el perro se incorporó a la familia. Desde aquel momento, compartieron día a día la rutina familiar y, según Camila, el can se convirtió en “su compañero de todos los días”.

La imagen de un hombre y su perro fundidos en un abrazo tras más de dos meses de separación conmovió a miles de personas en redes sociales.

Al difundirse el video en TikTok, se produjo un aluvión de comentarios cargados de emoción. Los usuarios de la plataforma manifestaron su alegría y cercanía con mensajes como: “La felicidad de los dos por encontrarse, eso es amor del más puro”, “Si esto no es AMOR, ¿qué es?”, “Me hicieron llorar” y “Al fin con su papá”, entre otros.

El video que del reencuentro de Miguel con su perro y emocionó a todos

La historia de Miguel y Simón destacó la relevancia de los lazos afectivos con los animales, sobre todo en momentos difíciles. La viralidad del clip mostró cómo estas experiencias conmueven e inspiran a la comunidad, subrayando la importancia de la compañía y el soporte mutuo para la recuperación y el bienestar emocional.

