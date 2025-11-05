miércoles 05 de noviembre de 2025

5 de noviembre de 2025 - 07:07
Redes sociales.

Viral: terminó una cita por el gesto de la otra persona y generó repercusión en TikTok

Un gesto cotidiano durante una cita se convirtió en el origen de un fenómeno que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una publicación viral en TikTok desata confesiones masivas sobre citas fallidas.

Una publicación viral en TikTok desata confesiones masivas sobre citas fallidas.

Una usuario joven de TikTok, conocida como @anto.larobina, desató una ola de reacciones en la plataforma al explicar por qué decidió terminar su relación con un chico: durante una cita, él pidió una promoción de jamón y queso. El clip se volvió viral rápidamente, superando los 60.000 “me gusta” y sumando más de 10.000 comentarios.

En el video, la joven lanzó una pregunta directa a sus seguidoras: “Chicas, ¿cuál fue la razón más boluda y superficial por la que dejaron de ver a un pibe?”. Luego narró su propia experiencia, admitiendo que su decisión podría considerarse trivial, pero defendiendo su postura.

La usuaria @anto.larobina revela el motivo superficial que la llevó a cortar una cita y genera debate en redes sociales.

"Me pidió la oferta de jamón y queso", dijo la joven

La joven relató que el episodio tuvo lugar durante una salida a comprar algo para comer, cuando el chico optó por una promoción de jamón y queso. Para ella, ese acto fue decisivo: “Ya sé que es superficial y seguramente esté mal, pero me la bajó porque fuimos a comprar y pidió la oferta de jamón y queso”, admitió en su video.

Además, explicó su perspectiva: si la relación hubiera sido más duradera, no habría interpretado la situación de la misma forma. “Pero, o sea, yo recién te conozco, vos no podés ir a pedir una oferta porque pienso que sos un rata”, razonó.

Las respuestas no tardaron en aparecer. Numerosos usuarios aprovecharon la sección de comentarios para contar sus propias experiencias sobre razones superficiales que los llevaron a cortar con alguien.

Una publicación viral en TikTok desata confesiones masivas sobre citas fallidas.

Entre las historias más curiosas, algunos señalaron detalles del calzado: “Porque usaba mocasines”, comentó una usuaria. Otros mencionaron la ropa, como quien escribió: “Usaba chupines con zapatillas deportivas para una cita”.

También surgieron comentarios sobre manías verbales, como la repetición constante de la palabra “fiumba”, y situaciones embarazosas relacionadas con el dinero: “Adelante del mozo no me dejó pagar mi parte, llegué a casa y me pasó su alias pidiéndome la plata que no me aceptó adelante de la gente”, relató otra persona.

Incluso aparecieron anécdotas centradas en rasgos físicos, como la de una usuaria que relató: “Nos juntamos a tomar mates y hablando, se rio tipo carcajada, no tuve mejor idea que mirarle los dientes, tenía como seis muelas negras”.

El video de la joven explicando por qué finalizó su cita

Este fenómeno, provocado por el video de @anto.larobina en TikTok, demuestra cómo la plataforma se ha consolidado como un lugar donde los usuarios narran experiencias personales y buscan la opinión de otros sobre situaciones de la vida cotidiana.

La difusión masiva de este tipo de historias genera discusión sobre las relaciones y los motivos que llevan a poner fin a una cita, además de reflejar la tendencia a exponer vivencias íntimas para recibir validación o consejos de la comunidad.

