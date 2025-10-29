Viral: la lluvia de arroz en un casamiento terminó con el novio en un hospital de Lomas de Zamora

La lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia en Lomas de Zamora.

Un hecho inesperado se volvió protagonista durante un casamiento civil en Lomas de Zamora y pronto se viralizó en las redes sociales . La ceremonia, captada en video y difundida por Agostina (@cieloagostina1_) en TikTok , llamó la atención cuando la tradicional lluvia de arroz al salir del registro civil tuvo un desenlace que terminó con el novio en el hospital.

Todo comenzó como cualquier boda civil: los novios salieron del registro acompañados de familiares y amigos, quienes, siguiendo la costumbre, arrojaran arroz como símbolo de buenos deseos . No obstante, en medio de la alegría y la celebración, la situación dio un giro inesperado: un grano de arroz golpeó directamente el oído del novio , provocándole dolor y obligándolo a recibir atención médica de emergencia .

La creadora del clip acompañó la publicación con un mensaje que resume el inesperado episodio: “ POV: Te casas y un grano de arroz termina en tu oído” . Más tarde, añadió con un toque cómico: “Cosas que quedarán para el recuerdo jajaja”, mostrando humor frente al contratiempo.

La lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia en Lomas de Zamora.

El video capta el cambio de la celebración al hospital, con el novio esperando en la guardia mientras sus familiares y amigos mantenían el buen ánimo. “Y terminás en la guardia (todos se reían de él)” , comentó Agostina, dejando claro que el percance, lejos de arruinar el día, se convirtió en una anécdota divertida .

Un simple gesto tradicional se convirtió en el centro de una historia que sorprendió en las redes sociales.

Las repercusiones en redes sociales

El curioso episodio ocurrido en Lomas de Zamora se viralizó rápidamente. El clip compartido por Agostina acumuló más de 628 mil reproducciones en apenas un día, superando los 14 mil “me gusta”, mientras que los usuarios dejaron más de 250 comentarios en TikTok y otras redes, compartiendo sus impresiones y anécdotas sobre el inusual percance.

Las respuestas de los internautas abarcaron desde la sorpresa y la risa hasta reflexiones sobre la tradición de arrojar arroz en las bodas. Algunos incluso cuestionaron la forma en que se lanzó el arroz, sugiriendo que fue “de forma violenta”.

Algunos usuarios aprovecharon la situación para hacer chistes sobre cómo prevenir incidentes similares en sus propias bodas: “Para mi casamiento me pondré tapones para oídos jajaja”.

Le tiraron arroz y un grano le entró en el oído.

Otros comentaron sobre el aparente desperdicio de comida que genera esta costumbre: “No es manera de malgastar el arroz”. Entre los mensajes más repetidos también surgieron observaciones sobre la manera de arrojar el arroz: “El arroz se tira al cielo, no con esa violencia hacia los novios”.

Lejos de convertirse en un conflicto serio, el percance fue tomado con humor tanto por la pareja como por los internautas, quienes coincidieron en que la promesa de “en la salud y en la enfermedad” se puso a prueba antes de lo esperado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Power - Traslasierra Córdoba (@radiopower104.1)

De este modo, lo que comenzó como un rito nupcial tradicional terminó no solo en una visita al hospital, sino en una anécdota que, por lo inesperado de su desenlace, se volvió viral y quedó registrada entre los momentos más comentados de bodas en las redes sociales.