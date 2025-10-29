miércoles 29 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2025 - 22:18
Redes sociales.

Viral: la lluvia de arroz en un casamiento terminó con el novio en un hospital de Lomas de Zamora

Un pequeño acto típico se transformó en el eje de un relato que rápidamente captó la atención y se viralizó en las plataformas digitales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia en Lomas de Zamora.

La lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia en Lomas de Zamora.

Un hecho inesperado se volvió protagonista durante un casamiento civil en Lomas de Zamora y pronto se viralizó en las redes sociales. La ceremonia, captada en video y difundida por Agostina (@cieloagostina1_) en TikTok, llamó la atención cuando la tradicional lluvia de arroz al salir del registro civil tuvo un desenlace que terminó con el novio en el hospital.

Lee además
Una joven compartió el inolvidable momento y su emotiva entrada, que contó con la ayuda de Cris Morena.
Sociedad.

Casamiento temático viral: la entrada musical con "Floricienta" que es furor en redes
La situación cambió de manera sorpresiva cuando la “intrusa” irrumpió en la escena.
Redes sociales.

Viral: quisieron grabar la propuesta de casamiento pero una mujer arruino el video

Todo comenzó como cualquier boda civil: los novios salieron del registro acompañados de familiares y amigos, quienes, siguiendo la costumbre, arrojaran arroz como símbolo de buenos deseos. No obstante, en medio de la alegría y la celebración, la situación dio un giro inesperado: un grano de arroz golpeó directamente el oído del novio, provocándole dolor y obligándolo a recibir atención médica de emergencia.

La lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia en Lomas de Zamora.

"Te casas y un grano de arroz termina en tu oído"

La creadora del clip acompañó la publicación con un mensaje que resume el inesperado episodio: “POV: Te casas y un grano de arroz termina en tu oído”. Más tarde, añadió con un toque cómico: “Cosas que quedarán para el recuerdo jajaja”, mostrando humor frente al contratiempo.

El video capta el cambio de la celebración al hospital, con el novio esperando en la guardia mientras sus familiares y amigos mantenían el buen ánimo. “Y terminás en la guardia (todos se reían de él)”, comentó Agostina, dejando claro que el percance, lejos de arruinar el día, se convirtió en una anécdota divertida.

Un simple gesto tradicional se convirtió en el centro de una historia que sorprendió en las redes sociales.

Las repercusiones en redes sociales

El curioso episodio ocurrido en Lomas de Zamora se viralizó rápidamente. El clip compartido por Agostina acumuló más de 628 mil reproducciones en apenas un día, superando los 14 mil “me gusta”, mientras que los usuarios dejaron más de 250 comentarios en TikTok y otras redes, compartiendo sus impresiones y anécdotas sobre el inusual percance.

Las respuestas de los internautas abarcaron desde la sorpresa y la risa hasta reflexiones sobre la tradición de arrojar arroz en las bodas. Algunos incluso cuestionaron la forma en que se lanzó el arroz, sugiriendo que fue “de forma violenta”.

Algunos usuarios aprovecharon la situación para hacer chistes sobre cómo prevenir incidentes similares en sus propias bodas: “Para mi casamiento me pondré tapones para oídos jajaja”.

Le tiraron arroz y un grano le entró en el oído.

Otros comentaron sobre el aparente desperdicio de comida que genera esta costumbre: “No es manera de malgastar el arroz”. Entre los mensajes más repetidos también surgieron observaciones sobre la manera de arrojar el arroz: “El arroz se tira al cielo, no con esa violencia hacia los novios”.

Lejos de convertirse en un conflicto serio, el percance fue tomado con humor tanto por la pareja como por los internautas, quienes coincidieron en que la promesa de “en la salud y en la enfermedad” se puso a prueba antes de lo esperado.

De este modo, lo que comenzó como un rito nupcial tradicional terminó no solo en una visita al hospital, sino en una anécdota que, por lo inesperado de su desenlace, se volvió viral y quedó registrada entre los momentos más comentados de bodas en las redes sociales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Casamiento temático viral: la entrada musical con "Floricienta" que es furor en redes

Viral: quisieron grabar la propuesta de casamiento pero una mujer arruino el video

Decidieron hacer su casamiento en Disney y emocionaron a todos en TikTok

Así es el truco que nunca falla para ablandar los zapatos y no tener ampollas

Prepará estas albóndigas de calabaza y queso ricotta al horno con esta receta simple

Lo que se lee ahora
Un método sencillo para estrenar calzado sin sufrir dolores ni lastimaduras.
Hogar.

Así es el truco que nunca falla para ablandar los zapatos y no tener ampollas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo en noviembre 2025

Polémica en Jujuy por un maniquí colgado en un local con un mensaje ofensivo.
Comercio.

Un local exhibió una figura de mujer colgada y generó repudio en Jujuy

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en noviembre 2025

Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn video
Reducido.

AFA confirmó el árbitro para Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel