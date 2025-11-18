martes 18 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 07:05
Viral.

Un chico fue a visitar a su abuela y quedó en shock al ver el ritual de ella con su perro

Un pequeño caniche se convirtió en el centro de atención de un video que generó asombro. El material se difundió rápidamente en las redes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un joven no podía creer con lo que se encontró en la casa de su abuela.

Un joven no podía creer con lo que se encontró en la casa de su abuela.

Un chico difundió un video filmado en la casa de su abuela que se volvió viral, sobre todo porque no podía creer lo que vio al cruzar la entrada. Al pisar el interior de la vivienda, el joven se topó con una escena insólita: su abuela estaba realizando la clásica práctica de “sacar el empacho”, pero esta vez el protagonista del ritual era el perro caniche de la familia.

La abu fanática del Calamar.
Conmovedor.

El detrás del emotivo video viral de la abuela hincha de Platense
Una señora se volvió viral tras acertar un tiro imposible con una bolsa de basura: “Triplete”.  
Redes sociales.

Una abuela acertó un tiro imposible con una bolsa de basura desde el balcón y fue viral

El perrito, sostenido en brazos por otra mujer que estaba sentada, terminó siendo el foco de todas las miradas al permanecer sereno durante todo el procedimiento y no inmutarse cuando el joven llegó.

Un joven no podía creer con lo que se encontró en la casa de su abuela.

La reacción de Franco quedó plasmada en la grabación: desconcertado por lo que veía, lanzó un “esto ya es una banda”, expresión que resumió a la perfección la mezcla de sorpresa y humor del episodio, y que rápidamente generó complicidad entre quienes lo vieron.

Entró a la casa de su abuela y encontró una escena que lo desconcertó.

La publicación no tardó en hacerse notar dentro de la plataforma. En cuestión de horas superó los dos millones de visualizaciones y alcanzó alrededor de 283.000 “me gusta”, números que muestran cuánto enganchan estos videos que combinan tradiciones familiares argentinas con escenas espontáneas protagonizadas por animales domésticos.

El video de la abuela curándole el empacho al perro fue furor en TikTok

Embed
@francopardo246 Respuesta a @FacundooSebastian sonido original - francopardo

“Pensar que los perritos antes comían pasto para el estómago”, “La nueva generación de nietos”, “¿Y cómo está el paciente?“, “La cara del perrito", “Mi marido también le cura el empacho así a nuestras perritas... Es algo normal”, “Nos merecemos el dólar a 20.000″ y “Amigo, me trajo muchos recuerdos, mi abuela también hacía lo mismo a los perros”, son algunos de los mensajes en la publicación que se viralizó.

