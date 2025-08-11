lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 17:53
Viral: se coló borracho en una carrera de 8 kilómetros, logró terminarla y obtuvo una medalla

En Garrafão do Norte, este hombre sorprendió a todos los presentes al sumarse sin inscripción a una carrera profesional y luego explicó sus motivos.

Se metió en estado de ebriedad en una carrera y logró terminarla.

La imagen de Isaque, un hombre visiblemente borracho, calzando sandalias y uniéndose sin previo aviso a una carrera de 8 kilómetros en Garrafão do Norte, Brasil, se volvió uno de los virales más comentados. Este personaje no solo terminó la competencia junto a atletas profesionales, sino que también recibió una medalla y el aplauso de toda la comunidad.

Su relato, lleno de espontaneidad y humor, trascendió el deporte y desató una gran oleada de cariño en las redes sociales. La situación tuvo lugar en las calles de Garrafão do Norte, donde las cámaras del evento capturaron a Isaque, sin estar inscrito y claramente bajo los efectos del alcohol, integrándose al grupo de corredores justo al inicio de la carrera.

Se metió en estado de ebriedad en una carrera y logró terminarla.

El hombre hizo todo el circuito estando borracho y sorprendió a todos

Con vestimenta informal y sandalias, sorprendió a organizadores y espectadores, que pensaban que abandonaría a los pocos metros.

Sin embargo, para sorpresa de todos, Isaque terminó el recorrido y cruzó la línea de llegada junto a los demás competidores, provocando una reacción instantánea tanto en el público que asistió como en las redes sociales.

Se coló ebrio en una carrera de ocho kilómetros, la completó y recibió una medalla.

Las grabaciones de Isaque, sin ningún tipo de ropa o equipo deportivo, se difundieron velozmente en las plataformas digitales, convirtiéndolo en un fenómeno viral. Tanto internautas como asistentes a la carrera aplaudieron la naturalidad y el ambiente alegre que aportó al evento.

El alcance fue tan grande que conocidos del protagonista, sabiendo que él no cuenta con teléfono móvil, abrieron una cuenta en redes para canalizar el cariño y respaldo que generó su inesperada participación.

Al ser consultado, el protagonista dio explicaciones sobre su motivación para participar.

Al ser consultado sobre qué lo impulsó, Isaque se expresó en un video publicado posteriormente en redes sociales: “Yo había bebido y, al ver la multitud, pensé: voy a correr para quitarme la resaca”.

El final del evento tomó por sorpresa hasta a los propios organizadores, que optaron por otorgarle a Isaque una medalla al pasar bajo el arco de llegada, al igual que a todos los corredores oficiales.

Los encargados del certamen explicaron el motivo detrás de esta resolución: “El público se divirtió mucho con la escena y quisimos reconocer ese espíritu lúdico y saludable, además de demostrar que el deporte genera un ambiente sano”.

