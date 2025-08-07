Viral: es el británico con mas tatuajes y se enfrenta con la tecnología de reconocimiento facial

La notable transformación de Mathew Whelan , más conocido como King of Ink Land , llamó la atención en el Reino Unido y fue reportada por el Daily Mail . Este británico de 45 años, oriundo de Birmingham , destinó cerca de 51.200 dólares en tatuajes y modificaciones corporales , consolidándose como la persona con más tatuajes en todo el país.

Su imagen actual, casi completamente cubierta por tinta negra y tonos grises, contrasta de forma marcada con las fotografías de su juventud, donde se le ve con el rostro despejado y un corte de pelo muy corto. La reciente difusión de esas imágenes adolescentes volvió a despertar el interés sobre su vida y los retos que enfrenta debido a su apariencia .

En 2008 , Whelan oficializó su nombre como King Of Ink Land King Body Art The Extreme Ink-ite . Su interés por las modificaciones del cuerpo inició a los nueve años y, cuando tenía 16 , se hizo su primer tatuaje: un bulldog . Poco tiempo después, comenzó a tatuarse el rostro.

Las fotos reflejan su transformación de un joven común a una figura emblemática conocida por tener todo el cuerpo cubierto de tatuajes, ojos pintados de negro, orejas alteradas y sin pezones . En febrero de 2016 , durante la Needle Gangsters Tattoo Expo en Derby , logró un récord al ser tatuado simultáneamente por 36 artistas , consolidando así su fama dentro del ámbito del arte corporal.

Un cuerpo como manifiesto de identidad

La transformación de Whelan requirió más de 1.600 horas bajo la aguja y una inversión económica significativa. En diálogo con Daily Mail, expresó que su identidad está profundamente conectada tanto a su nombre como a su imagen: “Sin un nombre no tienes identidad, y lo mismo ocurre con el rostro. Es mi piel, mi identidad permanente”. Esta creencia lo impulsó a adoptar su alias actual y a convertir su cuerpo en un auténtico lienzo vivo.

Recientemente, este británico enfrentó dificultades con la tecnología de reconocimiento facial. Con la implementación de nuevas regulaciones de Ofcom —el ente regulador de comunicaciones en el Reino Unido— que exigen controles de edad más rigurosos en sitios web para adultos, los sistemas empleados por estas plataformas no pueden identificar su rostro tatuado, confundiéndolo con una máscara y restringiendo su acceso a servicios como chats en vivo.

Además de estos problemas técnicos, Whelan enfrenta situaciones diarias de discriminación. En una entrevista con Metro, relató que en el transporte público de Birmingham los pasajeros suelen evitar sentarse cerca de él y que a menudo descubre a extraños tomando fotos de forma furtiva, lo que en ocasiones genera conflictos. El propio Whelan reconoce que su apariencia permanente le provoca discriminación, una realidad que influye en su vida cotidiana y en su relación con la sociedad.

Una pausa en su viaje de transformación

Frente a estos obstáculos, el británico con más tatuajes decidió detener momentáneamente su proceso de modificaciones corporales. Según comentó a Daily Mail, su principal objetivo ahora es cancelar la hipoteca de su vivienda, que asciende a 84.480 dólares.

“Tatuarse puede ser una adicción, pero para mí es un estilo de vida que puedo iniciar o detener cuando lo desee”, afirmó. Por eso, tiene pensado espaciar sus tatuajes, haciéndolos solo una vez cada dos años y ajustando sus gastos para lograr estabilidad económica. “Tendré que restringir mi estilo de vida, pero estaré satisfecho cuando haya terminado con esa deuda”, agregó.

Además de pausar las sesiones de tatuaje, está considerando deshacer algunas modificaciones, como retirar un implante que tiene en la mano. Esta decisión representa un cambio importante en su camino, aunque no descarta retomar las transformaciones más adelante.

Para Whelan, los tatuajes simbolizan capítulos de su vida y un proceso de crecimiento personal que, aunque ahora se detiene, podría continuar en el futuro. Por ahora,su historia sigue siendo un ejemplo de cómo la identidad y la apariencia pueden desafiar tanto a la tecnología como a las convenciones sociales, mientras él se prepara para enfrentar una nueva etapa con la misma fuerza que lo ha caracterizado.