Joven brasilero decidió sacarse todos los tatuajes de su cuerpo y su historia fue viral

En una charla con el periódico local O'Globo, confesó: "Ya no me sentía bien, ya no me convenía. Era un mundo de excesos. Llegó un momento en el que me sentí como una atracción de circo". Esta declaración marcó un antes y un después en su vida, impulsándolo a tomar la decisión de transformar por completo su existencia, lo que incluyó la eliminación de sus tatuajes.