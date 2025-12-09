Viral: la reacción de una mujer al descubrir a su marido engañándola en una app de citas

La reacción de una mujer al descubrir a su marido engañándola en una app de citas.

Una internauta dejó impactados a todos en las redes sociales al publicar un video en el que descubrió a su marido engañándola en la aplicación de citas Tinder. La grabación, realizada frente a su vivienda, se viralizó de inmediato y recibió un sin fin de comentarios y reacciones.

En la filmación se aprecia el preciso instante en que el hombre llega a su hogar, completamente ajeno a lo que le esperaba. La mujer, que ya sospechaba la traición, decidió preparar una trampa haciéndose pasar por una cita ficticia de Tinder para sorprenderlo in fraganti.

Descubrió que su marido usaba una app de citas para engañarla y su reacción lo dejó en shock. El diálogo, registrado en video y subtitulado al español, refleja la tensión palpable de la situación:

Él: “Hola”.

Ella: “ Hola. ¿No me esperabas? ¿Esperabas a Bridget? Yo soy tu cita de Tinder . ¿Quién es Bridget?”

. ¿Quién es Bridget?” Él, sorprendido y sin saber cómo reaccionar: “ Estás loca ”.

”. Ella, firme: “Yo soy Bridget. Pensaste que eras muy vivo”. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EsTendenciaEnX/status/1997391885967528224&partner=&hide_thread=false “Estás loca”:

Porque matcheo con el marido en tinder y le apareció en la casa pic.twitter.com/95AUEAQKUw — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) December 6, 2025 La respuesta del hombre, que se limitó a tildarla de “loca”, sorprendió y dejó atónitos a quienes vieron el clip. En contraste, la mujer mantuvo la calma y mostró firmeza al desenmascarar la situación.

El video rápidamente se difundió en redes, y miles de personas elogiaron la valentía de la mujer al confrontar a su pareja. Numerosos usuarios resaltaron la frialdad con la que organizó la trampa y cómo logró dejarlo sin capacidad de reacción.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







