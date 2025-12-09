Viral: la reacción de una mujer al descubrir a su marido engañándola en una app de citas

La reacción de una mujer al descubrir a su marido engañándola en una app de citas.
Una internauta dejó impactados a todos en las redes sociales al publicar un video en el que descubrió a su marido engañándola en la aplicación de citas Tinder. La grabación, realizada frente a su vivienda, se viralizó de inmediato y recibió un sin fin de comentarios y reacciones.
En la filmación se aprecia el preciso instante en que el hombre llega a su hogar, completamente ajeno a lo que le esperaba. La mujer, que ya sospechaba la traición, decidió preparar una trampa haciéndose pasar por una citaficticia de Tinder para sorprenderlo in fraganti.
El diálogo, registrado en video y subtitulado al español, refleja la tensión palpable de la situación:
Él: “Hola”.
Ella: “Hola. ¿No me esperabas? ¿Esperabas a Bridget? Yo soy tu cita de Tinder. ¿Quién es Bridget?”
Él, sorprendido y sin saber cómo reaccionar: “Estás loca”.
Ella, firme: “Yo soy Bridget. Pensaste que eras muy vivo”.
La respuesta del hombre, que se limitó a tildarla de “loca”, sorprendió y dejó atónitos a quienes vieron el clip. En contraste, la mujer mantuvo la calma y mostró firmeza al desenmascarar la situación.
El video rápidamente se difundió en redes, y miles de personas elogiaron la valentía de la mujer al confrontar a su pareja. Numerosos usuarios resaltaron la frialdad con la que organizó la trampa y cómo logró dejarlo sin capacidad de reacción.