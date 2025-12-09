martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 07:11
Redes sociales.

Viral: la reacción de una mujer al descubrir a su marido engañándola en una app de citas

Una internauta publicó un clip mostrando el instante en que descubrió a su marido, y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Redacción de TodoJujuy
La reacción de una mujer al descubrir a su marido engañándola en una app de citas.

Una internauta dejó impactados a todos en las redes sociales al publicar un video en el que descubrió a su marido engañándola en la aplicación de citas Tinder. La grabación, realizada frente a su vivienda, se viralizó de inmediato y recibió un sin fin de comentarios y reacciones.

En la filmación se aprecia el preciso instante en que el hombre llega a su hogar, completamente ajeno a lo que le esperaba. La mujer, que ya sospechaba la traición, decidió preparar una trampa haciéndose pasar por una cita ficticia de Tinder para sorprenderlo in fraganti.

Descubrió que su marido usaba una app de citas para engañarla y su reacción lo dejó en shock.

El diálogo, registrado en video y subtitulado al español, refleja la tensión palpable de la situación:

  • Él: “Hola”.
  • Ella: “Hola. ¿No me esperabas? ¿Esperabas a Bridget? Yo soy tu cita de Tinder. ¿Quién es Bridget?”
  • Él, sorprendido y sin saber cómo reaccionar: “Estás loca”.
  • Ella, firme: “Yo soy Bridget. Pensaste que eras muy vivo”.
La respuesta del hombre, que se limitó a tildarla de “loca”, sorprendió y dejó atónitos a quienes vieron el clip. En contraste, la mujer mantuvo la calma y mostró firmeza al desenmascarar la situación.

El video rápidamente se difundió en redes, y miles de personas elogiaron la valentía de la mujer al confrontar a su pareja. Numerosos usuarios resaltaron la frialdad con la que organizó la trampa y cómo logró dejarlo sin capacidad de reacción.

