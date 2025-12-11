Una gata es viral en TikTok por su 'obsesión' con el árbol de Navidad

Quién es “La gata loca”, que está obsesionada con el árbol de Navidad, y se hizo viral en TikTok.

Con el inicio de diciembre comienzan también las costumbres navideñas en distintos rincones del planeta , dando lugar a prácticas que van desde encuentros familiares hasta la tradicional instalación del árbol de Navidad. En ese marco, una usuaria de TikTok hizo famosa a su gata luego de ver que el animal tiene una ' obsesión ' con el adorno navideño.

En ese contexto, la creadora de contenido venezolana en TikTok , María Márquez (@mariavmarquezx) , publicó un episodio cotidiano que, en cuestión de horas, se volvió furor en la plataforma.

En la grabación, María Márquez se muestra totalmente inmersa en el espíritu de la Navidad . Con un clásico gorro blanco y rojo y pantuflas a juego , la joven se dispone a decorar el árbol de su casa, siguiendo la tradición que emociona a tantas familias cada año .

Una usuaria compartió el reto de decorar el árbol, pero debió combatir arduamente con su gata para que no se trepara.

Desde el inicio, el video transmite una sensación de calma y festividad : las luces amarillas comienzan a iluminar suavemente las ramas , los adornos están colocados con cuidado y el ambiente se llena de un aire alegre que envuelve todo el hogar.

No obstante, la tranquilidad dura muy poco. Una invitada inesperada hace su aparición y acapara toda la atención. La gata de María, llena de energía y curiosidad, ve en el árbol recién armado un mundo irresistible para investigar.

El gato está obsesionada con el árbol de Navidad, y se hizo viral en TikTok.

Mientras la joven continúa decorando, el felino la sigue atentamente, lanzándose sobre las ramas cada vez que se añade un nuevo adorno. Con movimientos veloces y una buena dosis de travesura, la mascota tira los objetos y desarma lo que su dueña había colocado, transformando la actividad en una verdadera prueba de paciencia.

La situación se vuelve aún más insólita cuando aparece un segundo gato, sumándose al juego y a las pequeñas disputas felinas.

En las escenas, se observa a María intentando continuar con la decoración mientras sortea las travesuras de sus animales, que parecen tomar un especial placer en complicarle la actividad navideña. El contraste entre la concentración de la joven y la actitud despreocupada de los gatos aporta un toque cómico al video, despertando simpatía en quienes han pasado por situaciones similares durante las fiestas.

Mostró cómo su gato imposibilitó el armado de su árbol de Navidad y el video se hizo viral en redes sociales.

Para intentar retomar el control de la situación, María recurre a una solución poco convencional: un secador de cabello. La idea consiste en dirigir el flujo de aire hacia “la gata traviesa” cada vez que se acerca al árbol, con la expectativa de que se desaliente y se retire. En varias escenas, la cámara la muestra apuntando el secador hacia el felino, aunque los resultados son claramente insuficientes.

Hacia el final del video, la gata, ya sin miedo, decide desafiar el secador y trepar por las ramas del árbol, dejando en evidencia que la estrategia no funcionó. La joven aparece visiblemente frustrada ante la imposibilidad de terminar la decoración.

El clip, publicado en TikTok, superó los 34 millones de visualizaciones en tan solo cinco días, acumulando más de 3,5 millones de “me gusta” y cerca de 60 mil comentarios. Las reacciones de los usuarios fueron variadas: mezcla de diversión, ternura y sensación de identificación con la dueña.

Comentarios como “Amo a tu gata jajaja”, “Ella es el Grinch, odia la Navidad” o “Jajaja cómo se camufla en el árbol, qué personaje” evidencian el alcance del video y la conexión que logró establecer con personas de distintos lugares.