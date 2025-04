Viral: una joven de Italia se hizo 30 operaciones para ser una "gata humana"

“ Estoy en contra de la belleza natural y me considero una ’reina del horror corporal ’”, declaró Aydin Mod en una entrevista con What’s The Jam .

La exposición también ha despertado múltiples reacciones.

Intervenciones realizadas por Aydin Mod para ser una "gata humana"

Las alteraciones que, según lo que ha compartido en sus declaraciones y en medios, Aydin Mod se ha llevado a cabo:

Bifurcación de la lengua (a los 15 años): partió su lengua en dos.

con patrones que simulan pelaje felino, cubriendo gran parte de su cuerpo. Tatuajes en los globos oculares.

. 72 piercings en el cuerpo.

para redefinir su estética. Cuatro bultos implantados en la cabeza.

“Es una cuestión de cuánto puede cambiar el cuerpo humano y qué se puede lograr realmente con cambios corporales”, aseguró Aydin según destacó El Heraldo.

En su perfil de TikTok, donde comparte clips que van desde lo habitual hasta lo desafiante, Aydin Mod logró un notable nivel de interacción, alcanzando cifras virales. Uno de sus videos, en el que demuestra cómo introduce su lengua dividida a través de los orificios situados sobre su boca, superó los 67 millones de reproducciones. Su frase insignia en redes es: “Moléstame para que me haga más famosa”.

Su visibilidad generó diversas respuestas: desde admiración por su osadía hasta desaprobaciones por su estética. La joven aceptó que varios la tildaron de "perturbadora", pero asegura que tales comentarios no le afectan. Aydin expresó: “Aunque es algo extraño, también despierta la curiosidad de las personas”.

Motivaciones y filosofía de vida

El cambio en su cuerpo no se basa únicamente en un impulso estético. Aydin ha afirmado que su imagen externa es un reflejo de su visión sobre la vida. En conversaciones con Media Drum World y The Washington Post, detalló: “Siempre me han encantado los gatos y creo que me veré realmente atrevida y feroz con las modificaciones corporales adecuadas”.

La conexión con la imagen del gato trasciende una simple fascinación por este animal. La identidad felina comenzó cuando diversos individuos la asociaron con un gato, lo que dio inicio a un proceso que ella considera ahora irreversible. Asimismo, su perspectiva sobre el cuerpo está vinculada a una reflexión filosófica más profunda: “Nada es permanente porque todos vamos a morir”, afirmó.

En este contexto, la amputación no es vista como una alteración negativa, sino como un proceso de transformación: “Para mí, las modificaciones corporales son naturales y las amputaciones también son una necesidad”.

Aydin resaltó que, en su rutina diaria, su aspecto no le generó inconvenientes y que, generalmente, establece buenas relaciones con personas de diversos estilos de vida. Además, su sentido del humor actúa como una barrera frente a los ataques en línea. En una de sus últimas publicaciones, después de realizarse un cambio en la forma de su nariz, comentó: “Decidí que parecer un gato callejero zombi me queda mejor porque me siento un poco muerta por dentro”.