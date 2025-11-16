lunes 17 de noviembre de 2025

16 de noviembre de 2025 - 17:37
Buenas noticias

Lograron reducir el impacto de un virus letal para las abejas

Gracias a un equipo de investigadores del INTA se logró reducir la mortalidad en las colmenas causada por el virus de la parálisis aguda de la abeja. Los detalles, en la nota.

Por  Redacción de TodoJujuy
Lograron reducir el impacto de un virus letal para las abejas. 

Un equipo de científicos argentinos del INTA logró reducir la mortalidad en las colmenas causada por el virus de la parálisis aguda de la abeja, uno de los patógenos más dañinos para la apicultura. De qué se trata, los detalles, en la nota.

image

Gracias a una innovación argentina lograron reducir el impacto de un virus para las abejas

El virus de la parálisis aguda de la abeja es uno de los patógenos más dañinos para la apicultura, capaz de provocar temblores, pérdida de pelo, incapacidad de vuelo y muerte súbita en las abejas.

image

Es por eso por lo que un equipo de científicos argentinos del INTA logró reducir su impacto con tecnología de interferencia por ARN (RNAi).

Cecilia Ferrufino, investigadora del Instituto de Virología del INTA y responsable del desarrollo, declaró que “demostramos que la administración oral de ARN interferente reduce la carga viral y mejora de manera significativa la supervivencia de las abejas infectadas con ABPV”.

Durante el ensayo experimental, las abejas infectadas con ABPV que recibieron ARNi específico presentaron una mortalidad significativamente menor en comparación con los grupos sin tratamiento o con ARNi no específico.

El ARNi logró disminuir la cantidad de copias virales en los tejidos y permitió que una mayor proporción de abejas sobreviviera a la infección.

En ese sentido, María José Dus Santos, investigador del INTA, explicó que “estos resultados muestran que la interferencia por ARN es una herramienta biotecnológica promisoria para enfrentar infecciones virales en las colmenas”.

“Nuestro desafío ahora es escalar esta tecnología y evaluar su aplicación en condiciones de campo”, agregó Dus Santos.

“El enfoque biotecnológico no busca reemplazar las buenas prácticas apícolas, sino complementarlas con soluciones innovadoras que protejan la salud de las colmenas y la sostenibilidad de la actividad”, concluyó Ferrufino.

Con más de 2,5 millones de colmenas, Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de miel. La incorporación de herramientas biotecnológicas como esta podría fortalecer la competitividad de la apicultura nacional y, al mismo tiempo, asegurar el rol esencial de las abejas como polinizadoras en los sistemas productivos y en la conservación de la biodiversidad.

Qué es el virus de la parálisis aguda que es letal para las abejas

El virus de la parálisis crónica de las abejas o CBPV está formado por dos moléculas separadas de ARN de cadena positiva. Su clasificación no está clara, por lo que no se incluye en ningún género o familia, aunque comparte características con la familia de virus vegetales Tombusviridae y Nodaviridae.

image

Se cree que la transmisión natural del virus dentro de la colonia se produce por contacto estrecho (roce) entre abejas infectadas y sanas, y por contacto con las heces de abejas enfermas, el virus es capaz de infectar a las abejas melíferas en todas las fases de desarrollo.

Los síntomas característicos pueden incluir:

  • Los movimientos anormales y temblores de las abejas suelen observarse en los alrededores de la entrada, aunque también se observó en las abejas del interior de la colmena, al retirar los cuadros, en casos de sintomatología grave.
  • Elevada mortalidad en el suelo, con acumulación de cadáveres cerca de la piquera
  • Abejas con las alas dislocadas e incapaces de volar
  • Abejas con el abdomen algo distendido
  • Aparecen algunas abejas sin pelo, con el tórax y el abdomen brillantes

