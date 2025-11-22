Bomberos rescataron caballos que eran atacados por abejas

En el Parque Belgrano del Barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, un grupo de caballos fue atacado por un enjambre de abejas mientras permanecía amarrado y sin posibilidades de huir. Ante esta situación, personal del Área de Operativo de la Dirección General de Emergencias - Defensa Civil intervino para rescatar a los animales y garantizar su seguridad.
La rápida intervención permitió controlar la situación y poner a salvo a los caballos. La coordinación efectiva del equipo de emergencias fue clave para evitar daños mayores en los animales y reducir el riesgo provocado por el ataque del enjambre.
Desde el área de Defensa Civil se difundieron recomendaciones para la prevención de picaduras de abejas, que incluyen mantener la calma, no molestar a los insectos con piedras, agua, insecticidas o humo; alejarse tranquilamente; suspender actividades cercanas y evitar movimientos bruscos. En caso de recibir una picadura, se aconseja buscar refugio en un lugar seguro, no agredir a los insectos y contactar a los organismos de emergencia para recibir asistencia adecuada.
Consejos y recomendaciones para evitar picaduras de abejas
Las autoridades recomiendan a la comunidad mantener la calma ante la presencia de enjambres y evitar acciones que puedan provocar su ataque. Entre las recomendaciones destacan:
No molestar ni intentar ahuyentar a las abejas con piedras, agua, jabón, insecticidas, humo u otros objetos.
Alejarse con tranquilidad del lugar donde se encuentran las abejas.
Suspender cualquier actividad cercana para reducir el riesgo de provocar movimientos bruscos.
En caso de picaduras, refugiarse rápidamente en un lugar seguro y evitar acciones que puedan irritar a otras abejas.
Contactar inmediatamente a organismos de emergencias para asistencia especializada.