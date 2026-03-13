Récord: este año habrá 84 carrozas en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

En el marco de la organización de la 75ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) , este viernes se confirmó que este año participarán 84 carrozas , una cifra récord que supera a las registradas en las últimas ediciones.

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La ministra de Educación de Jujuy, Daniela Teseira , mantuvo una reunión con la directora del Ente Autárquico Permanente para definir los lineamientos administrativos y pedagógicos que regirán la participación de estudiantes y docentes en la tradicional celebración.

La cantidad de carrozas que participan en la fiesta estudiantil viene creciendo de forma sostenida:

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se llevará a cabo del 16 al 26 de septiembre , de acuerdo con el calendario escolar vigente.

Escuela Agrotecnica N° 1 El Brete - Palpalá - carroza Fiesta Nacional de los Estudiantes (foto archivo).

Organización de docentes asesores

Entre los puntos centrales de la reunión, el Ministerio de Educación solicitó formalmente la nómina de docentes asesores para el mes de mayo.

El objetivo es anticipar la emisión de los actos administrativos necesarios para garantizar que, durante el período en que los docentes acompañan la construcción de las carrozas, se designen suplentes de manera inmediata en las escuelas.

“El objetivo es que los alumnos no permanezcan sin docentes en el aula durante el tiempo que los asesores acompañan la construcción de las carrozas”, explicó la ministra Daniela Teseira.

Nuevos ejes para el Congreso de la Juventud

Otro de los temas abordados fue el Congreso de la Juventud, que este año incorporará nuevas líneas de impacto social vinculadas a las políticas educativas actuales.

Entre los ejes que se trabajarán se destacan:

Educación inclusiva

Habilidades socioemocionales

Convivencia digital y escolar

Estas propuestas buscan fortalecer el componente educativo dentro de una de las celebraciones juveniles más importantes del país.