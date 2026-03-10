miércoles 11 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 - 19:07
Fiesta.

FNE 2026: primeras fechas confirmadas para las elecciones de los colegios

El Complejo Educativo José Hernández y el Colegio Evangélico Che-Il confirmaron las fechas de sus elecciones para la FNE 2026.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Confirmadas dos elecciones a representantes de la FNE 2026.

Confirmadas dos elecciones a representantes de la FNE 2026.

La FNE 2026 ya comenzó a tomar forma con la confirmación de las dos primeras elecciones estudiantiles del año. Desde el Ente dieron a conocer cuáles serán los primeros establecimientos en elegir a sus representantes.

Las dos elecciones confirmadas

Según se informó, la elección del Complejo Educativo José Hernández se realizará el 8 de mayo en el propio establecimiento, con el bufet correspondiente para recaudar fondos para la carroza.

Constanza Read fue la representante electa por el 2025 en el establecimiento del barrio Los Perales.

CONSTANZA2.jpg
Constanza Read es la representante del

Constanza Read es la representante del "José Hernández"

Además también quedó confirmada la elección del Colegio Evangélico Che-il, una jornada que cada año tiene una impronta particular dentro de la agenda estudiantil. En este caso, la institución volverá a realizar su tradicional propuesta de Cocina Coreana y Tailandesa en acción, una actividad que suele acompañar la elección y que ya se convirtió en una marca distintiva del colegio dentro de la fiesta.

Ambar Marjanov, se despedirá en esta edición luego de haber representado a la institución por todo el 2025.

Ámbar Marjanov es la nueva representante del Colegio Che Il
Ámbar Marjanov es la nueva representante del Colegio Che Il

Ámbar Marjanov es la nueva representante del Colegio Che Il

Cuándo es la FNE 2026

Según lo establecido en el anuario escolar 2026/27 del Ministerio de Educación de Jujuy, la tan esperada Fiesta Nacional de los Estudiantes está programada del 17 al 26 de septiembre de este año. Las actividades áulicas relacionadas con la Fiesta estarán alineadas con el cronograma que determine el Ministerio de Educación.

