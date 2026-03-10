FNE 2026: primeras fechas confirmadas para las elecciones de los colegios

El Ente Autárquico Permanente informó que ya están confirmadas las primeras dos elecciones de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 . Serán en mayo y marcarán el inicio del calendario estudiantil en Jujuy.

La FNE 2026 ya comenzó a tomar forma con la confirmación de las dos primeras elecciones estudiantiles del año. Desde el Ente dieron a conocer cuáles serán los primeros establecimientos en elegir a sus representantes.

Según se informó, la elección del Complejo Educativo José Hernández se realizará el 8 de mayo en el propio establecimiento, con el bufet correspondiente para recaudar fondos para la carroza.

Constanza Read fue la representante electa por el 2025 en el establecimiento del barrio Los Perales.

CONSTANZA2.jpg Constanza Read es la representante del "José Hernández"

Además también quedó confirmada la elección del Colegio Evangélico Che-il, una jornada que cada año tiene una impronta particular dentro de la agenda estudiantil. En este caso, la institución volverá a realizar su tradicional propuesta de Cocina Coreana y Tailandesa en acción, una actividad que suele acompañar la elección y que ya se convirtió en una marca distintiva del colegio dentro de la fiesta.

Ambar Marjanov, se despedirá en esta edición luego de haber representado a la institución por todo el 2025.

Ámbar Marjanov es la nueva representante del Colegio Che Il Ámbar Marjanov es la nueva representante del Colegio Che Il

Cuándo es la FNE 2026

Según lo establecido en el anuario escolar 2026/27 del Ministerio de Educación de Jujuy, la tan esperada Fiesta Nacional de los Estudiantes está programada del 17 al 26 de septiembre de este año. Las actividades áulicas relacionadas con la Fiesta estarán alineadas con el cronograma que determine el Ministerio de Educación.