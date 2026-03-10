Cuánto cuesta mantener y cuidar una mascota en Jujuy

Tener una mascota en casa requiere afecto, compañía y responsabilidad , pero también una serie de gastos fijos y eventuales que las familias deben contemplar para garantizar su bienestar. En Jujuy , el costo de mantener a un perro o un gato incluye desde alimento balanceado y vacunas , hasta consultas veterinarias , peluquería , accesorios y tratamientos en caso de enfermedad.

El monto mensual, contando el alimento diario y al menos una consulta al veterinario o una visita a la peluquería, ronda los 100 mil pesos.

De acuerdo a datos brindados en una entrevista con Canal 4 por la médica veterinaria Luciana Meyer (matrícula 246), una consulta clínica general cuesta actualmente 28 mil pesos , aunque si el animal necesita medicación inyectable, fluidoterapia o controles, el monto puede subir con facilidad.

Según explicó la profesional, cuando un perro o un gato llega enfermo a una veterinaria, el gasto inicial no suele bajar de los 50 mil pesos .

“La consulta hoy está en 28 mil pesos más la medicación inyectable que por ahí necesite. Estamos hablando del inyectable de 18 mil o 20 mil pesos. Si necesita una fluidoterapia, se adicionan 25 mil pesos más”, detalló.

En ese sentido, señaló que cuando ingresa una mascota con un cuadro más complejo, el costo general ronda entre 50 mil y 65 mil pesos, sin contar la comida o remedios para continuar el tratamiento en la casa.

Además, indicó que estudios complementarios como una ecografía pueden costar entre 35 mil y 40 mil pesos, dependiendo del profesional y del informe que se realice.

Cuánto salen las vacunas para perros y gatos

Otro de los gastos clave para el cuidado responsable de las mascotas es el calendario de vacunación. En el caso de los perros, la vacuna antirrábica cuesta alrededor de 25 mil pesos, mientras que la quíntuple tiene un valor de 35 mil pesos.

Para los gatos, la triple felina anual ronda los 38 mil pesos y la vacuna antirrábica también se ubica en 25 mil pesos.

En el caso de los cachorros, Meyer explicó que se debe cumplir con un plan de vacunación desde los 45 días de vida. La primera dosis cuesta 35 mil pesos y luego se hacen tres refuerzos, también de 35 mil pesos cada uno.

Alimentación, peluquería y accesorios

A los gastos médicos se suma la alimentación, que representa uno de los principales costos mensuales. Según los valores relevados, el alimento balanceado para perros puede costar entre 70 mil y 100 mil pesos por mes, mientras que para los gatos el gasto oscila entre 40 mil y 80 mil pesos mensuales.

Estos valores varían según el tamaño, la raza y el tipo de alimentación elegida. “No es lo mismo darle de comer a un perro grande o a un gato grande que a uno chiquito”, explicó la veterinaria.

En cuanto a la peluquería canina, los precios también dependen del tamaño del animal: para perros chicos o medianos ronda los 25 mil pesos, mientras que en perros grandes puede costar entre 35 mil y 40 mil pesos.

Entre los accesorios básicos, un conjunto de pretal y correa para cachorro o perro mediano ronda los 15 mil pesos.

Cuál es el gasto mínimo para atender una urgencia

Meyer remarcó que quienes deciden adoptar o sumar una mascota a la familia deben tener presente que los gastos veterinarios pueden aparecer en cualquier momento.

“Como mínimo, 50 mil pesos para lo básico”, indicó al ser consultada sobre cuánto dinero debería tener una persona para ingresar a una veterinaria ante una urgencia o una consulta general.

La profesional insistió en que el cuidado responsable incluye vacunas al día, buena alimentación, controles y previsión económica para responder ante una enfermedad. “Es responsabilidad de quien adopta o decide tener un animal”, afirmó.