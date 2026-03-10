miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de marzo de 2026 - 20:51
Importante.

Cuánto cuesta mantener y cuidar una mascota en Jujuy

Para garantizar el bienestar de una mascota, sus cuidados implican gastos mensuales como el alimento, y también eventuales: vacunas, veterinario, entre otros.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Cuidado mascotas.

Cuidado mascotas.

Tener una mascota en casa requiere afecto, compañía y responsabilidad, pero también una serie de gastos fijos y eventuales que las familias deben contemplar para garantizar su bienestar. En Jujuy, el costo de mantener a un perro o un gato incluye desde alimento balanceado y vacunas, hasta consultas veterinarias, peluquería, accesorios y tratamientos en caso de enfermedad.

Lee además
mataron a 4 gatos: denuncian envenenamiento de mascotas en barrio 8 de marzo
Alarma.

Mataron a 4 gatos: denuncian envenenamiento de mascotas en barrio 8 de Marzo
Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: así será el nuevo cronograma
Zoonosis.

Cronograma de castración y vacunación de mascotas para esta semana

El monto mensual, contando el alimento diario y al menos una consulta al veterinario o una visita a la peluquería, ronda los 100 mil pesos.

Cuánto cuesta una consulta veterinaria en Jujuy

De acuerdo a datos brindados en una entrevista con Canal 4 por la médica veterinaria Luciana Meyer (matrícula 246), una consulta clínica general cuesta actualmente 28 mil pesos, aunque si el animal necesita medicación inyectable, fluidoterapia o controles, el monto puede subir con facilidad.

Según explicó la profesional, cuando un perro o un gato llega enfermo a una veterinaria, el gasto inicial no suele bajar de los 50 mil pesos.

“La consulta hoy está en 28 mil pesos más la medicación inyectable que por ahí necesite. Estamos hablando del inyectable de 18 mil o 20 mil pesos. Si necesita una fluidoterapia, se adicionan 25 mil pesos más”, detalló.

En ese sentido, señaló que cuando ingresa una mascota con un cuadro más complejo, el costo general ronda entre 50 mil y 65 mil pesos, sin contar la comida o remedios para continuar el tratamiento en la casa.

Además, indicó que estudios complementarios como una ecografía pueden costar entre 35 mil y 40 mil pesos, dependiendo del profesional y del informe que se realice.

Cuánto salen las vacunas para perros y gatos

Mascotas.
Cuidado de mascotas.

Cuidado de mascotas.

Otro de los gastos clave para el cuidado responsable de las mascotas es el calendario de vacunación. En el caso de los perros, la vacuna antirrábica cuesta alrededor de 25 mil pesos, mientras que la quíntuple tiene un valor de 35 mil pesos.

Para los gatos, la triple felina anual ronda los 38 mil pesos y la vacuna antirrábica también se ubica en 25 mil pesos.

En el caso de los cachorros, Meyer explicó que se debe cumplir con un plan de vacunación desde los 45 días de vida. La primera dosis cuesta 35 mil pesos y luego se hacen tres refuerzos, también de 35 mil pesos cada uno.

Alimentación, peluquería y accesorios

A los gastos médicos se suma la alimentación, que representa uno de los principales costos mensuales. Según los valores relevados, el alimento balanceado para perros puede costar entre 70 mil y 100 mil pesos por mes, mientras que para los gatos el gasto oscila entre 40 mil y 80 mil pesos mensuales.

Estos valores varían según el tamaño, la raza y el tipo de alimentación elegida. “No es lo mismo darle de comer a un perro grande o a un gato grande que a uno chiquito”, explicó la veterinaria.

En cuanto a la peluquería canina, los precios también dependen del tamaño del animal: para perros chicos o medianos ronda los 25 mil pesos, mientras que en perros grandes puede costar entre 35 mil y 40 mil pesos.

Entre los accesorios básicos, un conjunto de pretal y correa para cachorro o perro mediano ronda los 15 mil pesos.

veterinarios
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Cuál es el gasto mínimo para atender una urgencia

Meyer remarcó que quienes deciden adoptar o sumar una mascota a la familia deben tener presente que los gastos veterinarios pueden aparecer en cualquier momento.

“Como mínimo, 50 mil pesos para lo básico”, indicó al ser consultada sobre cuánto dinero debería tener una persona para ingresar a una veterinaria ante una urgencia o una consulta general.

La profesional insistió en que el cuidado responsable incluye vacunas al día, buena alimentación, controles y previsión económica para responder ante una enfermedad. “Es responsabilidad de quien adopta o decide tener un animal”, afirmó.

Embed - Luciana Meyer - veterinaria

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mataron a 4 gatos: denuncian envenenamiento de mascotas en barrio 8 de Marzo

Cronograma de castración y vacunación de mascotas para esta semana

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

FNE 2026: primeras fechas confirmadas para las elecciones de los colegios

BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
SMN.

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Por  Federico Franco

Las más leídas

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno video
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas video
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Foto ilustrativa.
SMN.

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Conflicto salarial policial: No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas, dijo un familiar video
Negociación.

Conflicto salarial policial: "No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas", dijo un familiar

BEGU 2026 video
Beneficio.

BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel