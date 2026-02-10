Vecinos del barrio 8 de Marzo, en San Salvador de Jujuy, expresaron preocupación luego de que se conociera un nuevo caso de envenenamiento de mascotas. Florencia, damnificada y quien vive en el sector, relató a TodoJujuy.com que recientemente encontró cuatro de sus gatos muertos, presuntamente tras haber sido intoxicados de manera intencional.

Según contó, los animales aparecieron en los cestos de basura de la zona. “Se me hacía raro que no volvían, porque ellos se pierden y después siempre han vuelto”, explicó sobre la rutina habitual de sus gatos, todos castrados y previamente revisados por veterinarios. La joven señaló que los había rescatado tiempo atrás y que convivían de manera habitual en su hogar.

BARRIO 8 DE MARZO GATOS ENVENENADOS (1) Denuncia y antecedentes en el barrio Tras el hallazgo, Florencia dio aviso a la Policía y realizó la denuncia correspondiente, aguardando que los efectivos intervengan para determinar cómo murieron los animales, por lo que esperan que se realicen las pericias necesarias.

La vecina capitalina indicó que no es la primera vez que ocurre algo similar en el sector. Asegurando que en otras ocasiones también encontraron gatos envenenados. “En otra oportunidad envenenaron a los gatos de mi tía, pero logramos salvarlos y recuperarlos”, comentó Florencia a nuestro medio.

Miedo y búsqueda de respuestas Finalmente, la mujer manifestó que aún tiene tres gatos en su vivienda, pero que decidió mantenerlos adentro por temor a nuevos ataques. “Los tengo encerrados en casa”, dijo con angustia, mientras espera avances en la investigación. Embed - Denuncian envenenamiento de mascotas en barrio 8 de Marzo: mataron a cuatro gatos

