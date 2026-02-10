Este martes por la mañana se realizó una audiencia civil por la muerte de Rubén Oviedo, el hombre de 77 años que fue atropellado en abril de 2019 frente al hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy .

Jujuy. Comienza el juicio por la muerte de Rubén Oviedo, el hombre atropellado frente al hospital Materno Infantil

El acusado es Mauro Luciano Aredes , quien conducía una motocicleta de alta cilindrada cuando embistió a la víctima. La causa está caratulada como homicidio simple con dolo eventual , un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión .

Patricia Oviedo, hija de la víctima, habló con Canal 4 y explicó que en la audiencia civil declararon testigos y se avanzó en aspectos vinculados a responsabilidades económicas. “ Es una audiencia civil que, como nos decía el doctor Espada, es una antesala de lo que se viene, que es el juicio penal, que es lo que tanto estamos esperando”, señaló.

Durante la jornada declaró el propietario de la motocicleta involucrada en el hecho, además de otros testigos. Según la familia, el dueño del rodado había vendido el vehículo al acusado con “total irresponsabilidad”, lo que también quedó expuesto en esta instancia del proceso.

Embed - Caso Rubén Oviedo: este martes realizaron una audiencia civil y la familia espera el juicio penal

Siete años de espera por justicia

Oviedo remarcó que en abril se cumplirán siete años del hecho que terminó con la vida de su padre. “Por lo menos ahora percibimos que la Justicia está tratando de llegar. Como familia sentimos que estamos un poco más cerca de encontrar tranquilidad y paz”, expresó.

Si bien todavía no hay fecha confirmada para la audiencia penal, la familia espera que se fije en las próximas semanas. “Nos sorprendió que primero se haga la audiencia civil y todavía no tengamos fecha en lo penal, pero lo celebramos como un avance importante”, concluyó.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 11.55.29 Caso Rubén Oviedo: su hija Patricia busca justicia.

Sobre el hecho

Según la requisitoria fiscal, el hecho sucedió el 13 de abril de 2019. Mauro Luciano Aredes manejaba una motocicleta acompañado por otra persona. En la esquina de avenida Córdoba y el ingreso al hospital Materno Infantil, cruzó un semáforo en rojo y atropelló a Rubén Oviedo, quien caminaba hacia el Parque San Martín para participar en una clase de tango.

Tras el impacto, el conductor intentó escapar del lugar, pero fue retenido por transeúntes hasta la llegada de los efectivos policiales. Seis horas después del siniestro, se le realizó un control de alcoholemia que arrojó 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

Oviedo fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal grave y fractura expuesta, lesiones que lo mantuvieron internado en terapia intensiva durante nueve meses. Finalmente, falleció en enero de 2020.