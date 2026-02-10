martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de febrero de 2026 - 15:49
Justicia.

Caso Rubén Oviedo: este martes realizaron una audiencia civil y la familia espera el juicio penal

A casi siete años de la muerte de Rubén “Pocho” Oviedo, se llevó a cabo una audiencia civil, un paso previo al juicio penal contra el acusado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Justicia por Rubén Oviedo.

Justicia por Rubén Oviedo.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 11.55.29
Lee además
Justicia por Rubén Oviedo.
Jujuy.

Comienza el juicio por la muerte de Rubén Oviedo, el hombre atropellado frente al hospital Materno Infantil
mataron a 4 gatos: denuncian envenenamiento de mascotas en barrio 8 de marzo video
Alarma.

Mataron a 4 gatos: denuncian envenenamiento de mascotas en barrio 8 de Marzo

El acusado es Mauro Luciano Aredes, quien conducía una motocicleta de alta cilindrada cuando embistió a la víctima. La causa está caratulada como homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

La audiencia civil, antesala del juicio penal

Patricia Oviedo, hija de la víctima, habló con Canal 4 y explicó que en la audiencia civil declararon testigos y se avanzó en aspectos vinculados a responsabilidades económicas. “Es una audiencia civil que, como nos decía el doctor Espada, es una antesala de lo que se viene, que es el juicio penal, que es lo que tanto estamos esperando”, señaló.

Durante la jornada declaró el propietario de la motocicleta involucrada en el hecho, además de otros testigos. Según la familia, el dueño del rodado había vendido el vehículo al acusado con “total irresponsabilidad”, lo que también quedó expuesto en esta instancia del proceso.

Embed - Caso Rubén Oviedo: este martes realizaron una audiencia civil y la familia espera el juicio penal

Siete años de espera por justicia

Oviedo remarcó que en abril se cumplirán siete años del hecho que terminó con la vida de su padre. “Por lo menos ahora percibimos que la Justicia está tratando de llegar. Como familia sentimos que estamos un poco más cerca de encontrar tranquilidad y paz”, expresó.

Si bien todavía no hay fecha confirmada para la audiencia penal, la familia espera que se fije en las próximas semanas. “Nos sorprendió que primero se haga la audiencia civil y todavía no tengamos fecha en lo penal, pero lo celebramos como un avance importante”, concluyó.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 11.55.29
Caso Rubén Oviedo: su hija Patricia busca justicia.

Caso Rubén Oviedo: su hija Patricia busca justicia.

Sobre el hecho

Según la requisitoria fiscal, el hecho sucedió el 13 de abril de 2019. Mauro Luciano Aredes manejaba una motocicleta acompañado por otra persona. En la esquina de avenida Córdoba y el ingreso al hospital Materno Infantil, cruzó un semáforo en rojo y atropelló a Rubén Oviedo, quien caminaba hacia el Parque San Martín para participar en una clase de tango.

Tras el impacto, el conductor intentó escapar del lugar, pero fue retenido por transeúntes hasta la llegada de los efectivos policiales. Seis horas después del siniestro, se le realizó un control de alcoholemia que arrojó 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

Oviedo fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal grave y fractura expuesta, lesiones que lo mantuvieron internado en terapia intensiva durante nueve meses. Finalmente, falleció en enero de 2020.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comienza el juicio por la muerte de Rubén Oviedo, el hombre atropellado frente al hospital Materno Infantil

Mataron a 4 gatos: denuncian envenenamiento de mascotas en barrio 8 de Marzo

Violento robo en Libertador: ataron a una mujer dentro de su casa y hay dos detenidos

Vecinos de Campo Verde denuncian constante violencia por parte de una familia

Robo de película en Italia: fingieron un control policial y volaron un camión 

Lo que se lee ahora
vecinos de campo verde denuncian constante violencia por parte de una familia video
Policiales.

Vecinos de Campo Verde denuncian constante violencia por parte de una familia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel