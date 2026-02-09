Robo cinematográfico en Italia: delincuentes fingieron un control policial y volaron un camión blindado

Un violento asalto a un camión blindado sorprendió este lunes por la mañana en la región de Puglia, al sur de Italia, cuando un grupo de delincuentes bien organizados simuló un control policial para detener un vehículo de caudales y utilizó explosivos para abrirlo, en un operativo que las autoridades describen como “de película”.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 en la ruta estatal 613 , que une las ciudades de Lecce y Brindisi , una de las principales arterias del sur italiano. Según las reconstrucciones oficiales y videos grabados por testigos, los asaltantes emplearon vehículos camuflados con luces azules y uniformes falsos , haciendo creer a los custodios que se trataba de una parada legítima.

Para detener el avance del transporte de fondos y aislar la zona, los atacantes colocaron vehículos en la ruta, chocaron contra otros automóviles y prendieron fuego camiones , generando un bloqueo total y pánico entre los conductores.

Una vez detenido el camión blindado, varios integrantes del comando, vestidos de negro y armados con fusiles de asalto, abrieron fuego contra el vehículo y trataron de acceder a su interior sin éxito. Ante la resistencia de la seguridad del blindado, colocaron explosivos y volaron las puertas traseras para lograrlo, según informaron fuentes locales.

En ese momento, una patrulla de los Carabinieri —la policía militarizada italiana— logró abrirse paso entre los vehículos incendiados y se produjo un intercambio de disparos con los asaltantes. A pesar de la intensidad del enfrentamiento, no se reportaron heridos ni víctimas fatales.

Detenidos y fugitivos

Tras el asalto, las fuerzas de seguridad capturaron al menos a dos sospechosos, mientras que la mayoría de los integrantes del comando logró escapar entre la confusión y las rutas cercanas. Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda activo para capturar a los prófugos.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran los momentos caóticos del asalto: vehículos envueltos en llamas, explosiones y el tráfico paralizado, escenas que decenas de conductores presenciaron y grabaron con sus teléfonos.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si los delincuentes lograron sustraer el dinero transportado, aunque estimaciones preliminares hablan de un botín millonario que asciende a al menos dos millones de euros, una cifra que algunas fuentes consideraron baja para semejante operativo.