¿Quiénes podrían protagonizar la serie sobre el robo del siglo?

El desarrollo de la serie inspirada en El robo del siglo continúa dando pasos clave en la conformación de su reparto central , con conversaciones abiertas con tres figuras de gran peso . La ficción contará con ocho capítulos y está impulsada por el equipo creativo detrás de El Marginal.

Esta producción apunta a asegurar la participación de destacados referentes del cine argentino junto a una estrella de proyección global para llevar a la pantalla la célebre historia del asalto .

La propuesta busca tomar distancia del film estrenado en 2020 al apostar por una mirada más cruda y un relato de corte realista sobre el grupo responsable del vaciamiento de las cajas de seguridad en Acassuso .

Leonardo Sbaraglia fue convocado para interpretar a Mario Vitette Sellanes en la ficción que contará con la dirección de Adrián Caetano y Alejandro Cancio.

El proyecto audiovisual está en pleno proceso de negociación con una plataforma líder de streaming con la intención de comenzar las grabaciones a lo largo de este año . En paralelo, la producción mantiene conversaciones con figuras relevantes del medio artístico.

Joaquín Furriel es uno de los posibles actores para formar parte de la serie.

Joaquín Furriel aparece como el nombre con mayores chances de ser el primer fichaje oficial del elenco. La propuesta lo ubica interpretando a Rubén Alberto de la Torre, apodado “Beto”, un integrante del grupo con antecedentes en asaltos a camiones blindados y cuya vida privada tuvo un peso determinante en la causa judicial: fue su pareja, Alicia Di Tullio, quien alertó a las fuerzas de seguridad tras sospechar una traición sentimental. En la actualidad, De la Torre se desempeña en una remisería y también desarrolla actividades vinculadas a la actuación.

Leonardo Sbaraglia recibió la propuesta para interpretar a Mario Vitette Sellanes.

El equipo detrás de la serie puso sus ojos en Leonardo Sbaraglia para darle vida a Mario Vitette Sellanes, conocido como “El Uruguayo”.

El actor viene de interpretar personajes inspirados en personas reales, como ocurrió en la ficción centrada en Carlos Menem y en el film dedicado a José de Zer. Si finalmente se suma al proyecto, tendrá el desafío de recrear al particular delincuente que en la versión cinematográfica fue interpretado por Guillermo Francella desde un registro más cómico.

El asalto a la sucursal del banco Río en Acassuso.

La selección de actores contempla, además, la incorporación de nombres con proyección internacional. Viggo Mortensen surge como una de las opciones para encarnar a “El Doc”, el letrado penal que diseñó el plan basado en el uso de armas falsas. Por el momento, la estrella de Hollywood no dio una respuesta definitiva sobre su posible desembarco en la serie.

El cambio de registro y la dirección creativa

La producción televisiva se desmarcará del enfoque que tuvo el largometraje de 2020 dirigido por Ariel Winograd. En esta ocasión, el relato estará a cargo de dos directores con trayectoria sólida en relatos policiales y carcelarios: Adrián Caetano y Alejandro Cancio.

Backstage de la pelicula El Robo del Siglo con Guillermo Francella y Diego Peretti.

La dupla ya colaboró en El Marginal y dejó su sello en títulos como Tumberos, Apache y En el barro. Ese recorrido anticipa una puesta más cruda y verosímil, con un clima sombrío que se aleja del tono liviano y humorístico que predominó en la adaptación cinematográfica.

El proyecto reúne a varios de los profesionales que formaron parte de la realización de la serie Yiya. La propuesta estará organizada en una temporada de ocho episodios, cada uno con una extensión cercana a los sesenta minutos. La trama comenzará a situarse en el año 2001 y el desarrollo del libreto contará con el aporte del periodista Rodolfo Palacios, autor del libro Sin armas ni rencores, quien se suma al grupo de guionistas.

Viggo Mortensen aparece como el candidato para interpretar a el "doc".

En contraste con el largometraje, que puso el foco en un grupo reducido de cinco personajes principales, la versión televisiva ampliará la mirada para incluir a siete miembros de la organización delictiva. En la mayor parte de los casos, los involucrados ya firmaron los acuerdos necesarios para autorizar el uso de sus historias.

Los antecedentes del caso del Robo del Siglo en la pantalla

El golpe tuvo lugar en Acassuso y con el paso del tiempo quedó grabado en el imaginario colectivo. La banda vació las cajas de seguridad y escapó con una suma calculada en unos 19 millones de dólares, mientras montaba una falsa situación de rehenes para ganar tiempo. Antes de irse, dejó una nota redactada con una plantilla de letras que decía: “Sin armas ni rencores”, en barrio de ricachones. Es solo plata y no amores”.

La serie reconstruirá el caso con enfoque realista.

El suceso dio origen a dos proyectos audiovisuales de gran repercusión en los últimos tiempos. La película El robo del siglo, estrenada en 2020, logró reunir a más de 96 mil espectadores solo en su primera jornada en cartel. El elenco estuvo integrado por Diego Peretti, Guillermo Francella, Pablo Rago, Rafael Ferro y Mariano Argento, mientras que Luis Luque encarnó al negociador y Johana Francella se puso en la piel de la hija de Vitette.

Más tarde, en 2022, Netflix lanzó el documental Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo, dirigido por Matías Gueilburt, que reunió los relatos en primera persona de Fernando Araujo, Mario Vitette Sellanes, Rubén “Beto” de la Torre y Sebastián García Bolster. Con ese antecedente reciente, la próxima serie de ficción apunta a aprovechar la atención que aún despierta el caso, apostando a una puesta visual distinta y actualizada.