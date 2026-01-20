martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 13:14
Streaming.

Zootopia 2: la esperada película confirmó la fecha en que estará en Disney

Tras su éxito en la taquilla, la nueva aventura de Judy y Nick se prepara para llegar a Disney+, y te contamos cuándo podrás verla desde casa.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Zootopia 2: Cuándo se estrena en Disney plus.

Zootopia 2: Cuándo se estrena en Disney plus.

La nueva entrega de las aventuras de la oficial Judy y su colega Nick ya está disponible: Zootopia 2 se estrenó en cines y comienza a destacarse como contendiente en la temporada de galardones. Sin embargo, muchos se preguntan cuándo la película estará disponible en Disney para verla cómodamente desde el hogar.

Pero la expectativa terminó, y finalmente se dio a conocer todo lo que necesitas saber para no perderte la exitosa película que conquistó a millones.

Cuándo se estrena en Disney plus.

¿Cuándo se estrena la película Zootopia 2 en streaming?

Zootopia 2 ha conquistado a los espectadores, que han disfrutado de esta nueva historia ambientada en barrios inéditos de la ciudad donde conviven distintos animales.

Todo indica que no falta demasiado para que la película esté disponible en Disney+, aunque por ahora la plataforma no ha confirmado oficialmente el día de estreno.

Si tomamos como referencia otros lanzamientos recientes, es probable que la cinta llegue al servicio de streaming entre febrero y marzo de 2026, luego de su paso por los cines, aunque se espera que en las próximas semanas se anuncie la fecha definitiva.



¿De qué trata Zootopia 2, próximamente en Disney?

La película profundiza en cuestiones de desigualdad social y en los orígenes de la gran metrópolis habitada por animales. Según la sinopsis oficial:

Judy Hopps y Nick Wilde se enfrentan al enigmático reptil Gary De’Snake, cuya llegada a la ciudad altera la rutina y desafía su vínculo. Mientras recorren barrios inéditos de Zootopia, descubren secretos sobre la creación de la ciudad y abordan temas de inclusión y disparidades sociales, todo mientras su relación de compañeros se pone a prueba de manera forzada.



Al concluir los créditos, se muestra una escena donde Judy se encuentra en su departamento escuchando su emblemática grabadora en forma de zanahoria, que reproduce la voz de Nick diciendo: “Te quiero, compañera”. A continuación, una pluma marrón cae frente a la zanahoria, dejando entrever la posibilidad de una tercera entrega.

Por ahora, Disney no ha confirmado oficialmente una nueva película de Zootopia, aunque los directores Jared Bush y Byron Howard han ilusionado a los fanáticos al expresar su intención de seguir desarrollando historias dentro de este universo.

El tráiler de Zootopia 2, la película que conquistó a millones

