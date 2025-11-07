viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 18:18
Streaming.

Cuándo estrena "Matate, amor", la película basada en la novela de la argentina Ariana Harwicz

El nuevo film, protagonizado por Jenifer Lawrence y Robert Pattinson y producido por Martin Scorsese, está basado en la novela que lleva el mismo título.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Matate, amor es la nueva película protagonizada por Jenifer Lawrence y Robert Pattinson.

Matate, amor es la nueva película protagonizada por Jenifer Lawrence y Robert Pattinson.

"Matate, amor" es la nueva película encabezada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, que llegará a los cines argentinos el jueves 6 de noviembre. El film está inspirado en la novela del mismo nombre escrita por la autora argentina Ariana Harwicz, radicada en Francia desde hace varios años.

La dirección estuvo a cargo de Lynne Ramsay, quien buscó trasladar al lenguaje visual la intensidad y el tono poético pero feroz del texto original, centrado en una mirada provocadora sobre la vida familiar.

Cuándo se estrena y cómo ver Matate, amor.

La obra literaria, inicialmente recibida con desconcierto pero luego ampliamente reconocida, obtuvo el Premio Booker Internacional en 2018. En 2025, su adaptación cinematográfica participó en la competencia oficial por la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Cuándo se estrena la película "Matate, amor"

El film encabezado por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson llegará a los cines argentinos el jueves 6 de noviembre. La película Matate, amor, inspirada en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz, se estrenará el 6 de noviembre y contará con un elenco liderado por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, entre otros intérpretes.

La producción estará disponible en salas de todo el país, incluyendo cadenas como Cinépolis, Cinemark-Hoyts y otros complejos.

Protagonizada por Jenifer Lawrence y Robert Pattinson, con Martin Scorsese en la producción, el nuevo film está basado en la novela homónima.

Además, se prevé que el largometraje llegue próximamente a plataformas de streaming, especialmente a Mubi, que participó en la realización del proyecto. Sin embargo, aún no se confirmó la fecha exacta de su lanzamiento digital.

Matate, amor: sinopsis de la película

De acuerdo con la descripción publicada por Cinemark, la trama se centra en una mujer que enfrenta sus propios fantasmas en un aislado paraje rural. Aunque acepta vivir al margen, siente el impulso de integrarse; ansía la libertad, pero se encuentra prisionera; anhela una vida doméstica, pero al mismo tiempo desea reducir todo a cenizas.

La nueva película protagonizada por Jenifer Lawrence y Robert Pattinson se estrena este jueves 6 de noviembre.

A medida que su familia le permite una libertad inusual pese a su conducta cada vez más inestable, la protagonista se siente progresivamente oprimida y contenida. La historia aborda temas como la maternidad, la identidad femenina, la fragilidad del amor, los miedos ligados al deseo y la crudeza de compartir el corazón con otro ser.

Por su parte, Mubi amplía la sinopsis señalando que Grace, una escritora y joven madre, se desliza lentamente hacia la locura. Recluida en una antigua casa en Montana, su comportamiento se torna cada vez más errático, mientras su pareja, Jackson, observa con creciente angustia e impotencia cómo la pierde poco a poco.

Matate, amor es la nueva película protagonizada por Jenifer Lawrence y Robert Pattinson.

Casting completo: quiénes actúan en la nueva película protagonizada por Jenifer Lawrence y Robert Pattinson

El elenco completo de la película Matate, amor (título internacional: Die My Love) incluye a:

  • Jennifer Lawrence como Grace
  • Robert Pattinson como Jackson
  • LaKeith Stanfield como Karl
  • Sissy Spacek como Pam
  • Nick Nolte como Harry
  • Gabrielle Rose como Jen
  • Sarah Lind como Cheryl
  • Entre otros
Lynne Ramsay, quien dirigió la película, trabajó para trasponer a la pantalla la esencia de las páginas de Harwicz.

El largometraje fue dirigido por Lynne Ramsay, quien además participó en la escritura del guion junto a Enda Walsh y Alice Birch, tomando como punto de partida la obra literaria de Ariana Harwicz. En tanto, el reconocido cineasta Martin Scorsese se desempeña como productor ejecutivo del proyecto.

