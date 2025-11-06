El regreso de One Piece en Netflix: se conoció el actor que hará de Ace en la serie live-action

One Piece se prepara para su regreso a la pantalla con un fichaje destacado en su elenco . Netflix anunció que Xolo Maridueña interpretará a Portgas D. Ace en la tercera temporada de la versión live-action del famoso manga de Eiichiro Oda .

La producción de los nuevos capítulos arrancará este año en Ciudad del Cabo, Sudáfrica , reafirmando la apuesta del gigante del streaming por expandir el mundo pirata en formato real.

La incorporación de Maridueña aporta a la serie un rostro conocido de la plataforma , famoso por su trabajo en Cobra Kai y Blue Beetle .

El personaje es uno de los más queridos del universo creado por Eiichiro Oda.

El anuncio de la incorporación se realizó este lunes y despertó gran expectativa entre los fanáticos . El actor compartió su experiencia como colaborador de Netflix durante la Geeked Week 2024 , junto a Jacob Bertrand , y ahora tomará un papel central en la historia del joven pirata Monkey D. Luffy , interpretado por Iñaki Godoy .

Es importante recordar que la tercera temporada había sido confirmada antes del estreno de la segunda. “Ace es uno de los personajes más esperados por los seguidores del manga y el anime. Su entrada marca un nuevo punto de inflexión en el viaje de los Sombrero de Paja”, comunicó Netflix mediante su anuncio oficial.

El actor destaca su emoción por interpretar a Ace y sumarse a la franquicia.

Cuándo estrenará la tercera temporada de One Piece

Según el calendario de producción, la tercera temporada retomará las grabaciones luego del lanzamiento de los episodios de la segunda, previsto para el 10 de marzo de 2026.

Xolo Maridueña ha mostrado su adaptabilidad actoral en trabajos anteriores, como su papel de Miguel Díaz a lo largo de las seis temporadas de Cobra Kai.

Se incluirá escenas en locaciones nuevas, efectos especiales ampliados y una mayor profundidad narrativa.

“Estoy listo para sumarme a una franquicia que ha marcado generaciones. Portar el legado de Ace es un honor para mí”, declaró Maridueña en un comunicado oficial difundido por Netflix.

El espíritu de la obra original, creada en colaboración con Shueisha y producida por Tomorrow Studios, se conserva bajo la supervisión directa de Eiichiro Oda, quien actúa como productor ejecutivo junto a Marty Adelstein, Becky Clements, Tetsu Fujimura, Chris Symes, Christoph Schrewe y Steven Maeda.

La segunda temporada verá debutar a nuevos personajes como Tony Tony Chopper y Miss Wednesday.

Por otra parte, se confirmó la nueva incorporación de Cole Escola, reconocido ganador del Tony Award y protagonista de la obra Oh, Mary!. En esta adaptación, Escola dará vida a Bon Clay, un asesino no binario cuya destreza transforma el combate en una especie de espectáculo teatral.

La selección de Escola, quien también ha participado recientemente en producciones como Margie Claus y en la película de A24, Jonty, refuerza el enfoque de la serie en la diversidad de personajes y la inclusión de perspectivas innovadoras.

Netflix incorpora figuras destacadas en la tercera temporada de la adaptación.

Más detalles sobre el regreso de la serie “One Piece”

La segunda temporada de One Piece volverá a contar con el reparto principal, integrado por Iñaki Godoy en el papel de Monkey D. Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd interpretando a Nami, Jacob Romero como Usopp y Taz Skylar en el rol de Sanji.

Los nuevos episodios seguirán explorando la “Grand Line”, una de las zonas más icónicas de la historia, llena de desafíos inéditos y criaturas sorprendentes.

One Piece prepara su regreso a la pantalla con una novedad relevante en el elenco.

Expandir el universo de los Sombrero de Paja

Esta temporada busca expandir el universo de los Sombrero de Paja, incorporando personajes como el reno antropomorfo Tony Tony Chopper (voz de Mikaela Hoover) y la misteriosa Miss Wednesday, interpretada por Charithra Chandran.

Entre las novedades destacadas, se incluyen la aparición de Laboon, una ballena marcada por cicatrices, y del cuidador humano Crocus (interpretado por Clive Russell), quienes residen en el faro “Twin Cape Lighthouse”.

En cuanto a la dirección de la producción, los responsables de la segunda temporada, Joe Tracz y Matt Owens, ceden la conducción de la tercera a Tracz junto a Ian Stokes, con el objetivo de preservar la coherencia en el tono y el ritmo que caracterizó el primer ciclo de la serie.

One Piece se mantiene como una de las franquicias más relevantes de la plataforma, respaldada por el éxito histórico del manga, cuya publicación original lleva más de treinta años bajo la autoría de Eiichiro Oda.