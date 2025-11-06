Aerolíneas Argentinas cobrará por elegir asientos: desde cuándo se aplicará la medida

Aerolíneas Argentinas cobrará por elegir asientos

Aerolíneas Argentinas anunció que aplicará la implementación del cobro por la selección anticipada de asientos en sus vuelos, una medida que apunta a mejorar la eficiencia operativa de la empresa y fortalecer su sustentabilidad económica. El sistema comenzará a aplicarse próximamente.

Desde cuándo Aerolíneas Argentinas cobrará elegir asientos El nuevo esquema comenzará a regir a parte del 13 de noviembre y permitirá que los pasajeros opten por la preselección de asientos, con la posibilidad de elegir la zona del avión, el tipo de asiento —ventana o pasillo— y distinguir entre vuelos domésticos, regionales e internacionales. A partir de diciembre las agencias podrán emitirlos como ancillaries, es decir, servicio adicional.

image Según detallaron desde Aerolíneas Argentinas, quienes no deseen abonar este servicio tendrán la opción de seleccionar entre los lugares disponibles al momento del check-in, sin costo alguno. De momento, no se informó cuál será la tarifa que se cobrará.

El cambio no aplicará para todas las tarifas. La empresa confirmó que en las clases ejecutivas y en las tarifas plenas del segmento turista, la preselección anticipada seguirá incluida dentro del precio. El cobro por elección anticipada afectará principalmente a quienes compren pasajes bajo categorías turista o promocionales.

