jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 18:01
INDEC.

Casi la mitad de los hogares de Argentina no tiene acceso a agua, gas o cloacas

Un relevamiento del INDEC reveló que el 46,2% de los hogares argentinos carece al menos de uno de los tres servicios públicos esenciales.

Federico Franco
Federico Franco
Situación de los hogares en Argentina.

Situación de los hogares en Argentina.

El estudio advierte que, si bien hubo ampliaciones de redes en distintas regiones, las desigualdades en infraestructura y recursos económicos limitan el acceso efectivo. En cambio, el 53,8% de los hogares dispone de los tres servicios de forma simultánea, concentrados principalmente en las grandes ciudades con redes consolidadas.

En cuanto al detalle, el 90,6% de los hogares tiene conexión a la red de agua, mientras que el 9,4% debe recurrir a perforaciones, tanques comunitarios o recolección. Respecto al gas natural, el 65,7% cuenta con conexión domiciliaria, y el 34,3% depende de garrafas u otras fuentes más costosas y menos seguras. En el caso de los desagües cloacales, el 73,1% accede a la red, pero el 26,9% utiliza pozos ciegos o cámaras sépticas.

Estas diferencias se explican por el ritmo desigual de urbanización: en muchos barrios recientes, las redes existen en la vía pública pero no llegan a las viviendas. Además, los altos costos de conexión y la falta de regularización dominial dificultan las obras domiciliarias.

pobreza.jpg
Situaci&oacute;n de los hogares en Argentina.

Situación de los hogares en Argentina.

Más datos del informe del INDEC

En términos habitacionales, el 81,5% de los hogares vive en viviendas de calidad suficiente, mientras que el 18,5% restante presenta deficiencias en materiales o condiciones estructurales. También se registra un 1,8% de hogares con hacinamiento crítico, es decir, más de tres personas por cuarto.

El informe resalta además que el 12,1% de las viviendas no cuenta con baño adecuado, y el 6,1% no dispone de descarga de agua, lo que afecta las condiciones de higiene y salud.

El entorno urbano también muestra desigualdades: el 5,1% de los hogares está ubicado cerca de basurales y el 9% vive en zonas inundables, con episodios de anegamientos durante el último año.

