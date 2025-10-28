martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 18:59
Los salarios crecieron 3,2% en agosto y quedaron por encima de la inflación, según el INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que los salarios aumentaron un 3,2% en agosto, superando la inflación que fue del 1,9%.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El INDEC difundió el índice de salarios.&nbsp;

El INDEC difundió el índice de salarios. 

De acuerdo con el informe, el sector privado registrado tuvo una suba del 2,2%, mientras que el sector público creció un 2,8%. En tanto, los trabajadores no registrados fueron los que más aumentaron sus ingresos, con un avance del 6% mensual.

image

En términos interanuales, los salarios mostraron un incremento del 49,6%. Por sectores, el privado registrado subió un 36,1%, el público un 38,8% y el no registrado un 129,9%. Sin embargo, el INDEC aclaró que los datos del empleo informal presentan un rezago de cinco meses, por lo que reflejan parcialmente la evolución del ingreso real en ese segmento.

El crecimiento de los salarios también fue analizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que destacó que, aunque los sueldos lograron ganarle a la inflación en agosto, aún se mantienen por debajo de los niveles de 2023. Según el relevamiento, los ingresos públicos se encuentran un 19,1% por debajo de los valores de ese año, mientras que los del sector privado están un 2,7% más bajos.

A pesar de esta brecha, los analistas señalan que el dato de agosto muestra una tendencia positiva. De mantenerse la evolución actual, los salarios privados registrados podrían cerrar el 2025 con un crecimiento real del 5,2%, y los del sector público con una mejora del 4,7%.

