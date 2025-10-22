Según el INDEC, la actividad económica creció en agosto: los sectores que subieron y los afectados

El Índice Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró en agosto un incremento del 2,4% respecto del mismo mes del año anterior y un avance del 0,3% frente a julio, según los datos difundidos este miércoles por el INDEC. Durante los primeros ocho meses del año, la economía acumuló una expansión del 5,2% en comparación con el período enero-agosto de 2024.
Entre los rubros analizados por el organismo, diez sectores exhibieron subas interanuales, con destaque para Intermediación financiera y Explotación de minas y canteras.
El INDEC dio a conocer las cifras de la actividad económica de agosto.
Actividad económica: cinco sectores en descenso
En contraste, cinco ramas productivas mostraron descensos en relación con el mismo mes del año anterior, siendo la industria manufacturera la más afectada.
A su vez, la intermediación financiera fue el sector que más aportó al crecimiento interanual del EMAE, seguida por la explotación de minas y canteras.
Por el contrario, las actividades vinculadas a la industria manufacturera y al comercio mayorista, minorista y de reparaciones restaron en conjunto 1,06 puntos porcentuales al incremento interanual del indicador.
Intermediación financiera y minería lideraron el crecimiento
De acuerdo con los datos publicados por el INDEC, la intermediación financiera registró un crecimiento interanual del 26,5%, en tanto que la explotación de minas y canteras aumentó 9,3%. Estas dos ramas fueron las que más contribuyeron al avance general del EMAE durante agosto.
También se observaron incrementos en sectores como hoteles y restaurantes (6,4%), actividades inmobiliarias (2,9%), transporte y comunicaciones (2,6%), además de servicios sociales y de salud y construcción, ambos con una suba del 1,5%. La enseñanza creció 1,1%, la pesca 0,8% y otras actividades de servicios 0,5%. Por su parte, los impuestos netos de subsidios mostraron un aumento del 8,7% frente al mismo mes del año anterior.
Las mayores caídas se registraron en Industria manufacturera (-5,1%) y en Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,7%).
Del análisis del organismo estadístico se concluye que los sectores vinculados al crédito y la minería continuaron impulsando la expansión económica, mientras que las áreas educativas y sanitarias registraron mejoras más moderadas.
Actividad económica: retrocesos en la industria y el comercio
Los retrocesos más marcados correspondieron a la industria manufacturera, con una baja del 5,1%, y al comercio mayorista, minorista y de reparaciones, que disminuyó 1,7%.
Retrocesos en la industria y el comercio.
Asimismo, se verificaron caídas en los sectores de electricidad, gas y agua (-1,6%), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1,4%), y administración pública y defensa (-0,4%).
Por otro lado, el componente tendencia-ciclo del EMAE registró una leve retracción del 0,1% en comparación con el mes previo.
