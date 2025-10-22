miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 20:34
Economía.

Según el INDEC, la actividad económica creció en agosto: los sectores que subieron y los afectados

El Indicador Mensual de Actividad Económica del INDEC registró un aumento del 5,2% en los primeros ocho meses del año respecto del mismo período de 2024.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La actividad económica creció en agosto.

La actividad económica creció en agosto.

El Índice Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró en agosto un incremento del 2,4% respecto del mismo mes del año anterior y un avance del 0,3% frente a julio, según los datos difundidos este miércoles por el INDEC. Durante los primeros ocho meses del año, la economía acumuló una expansión del 5,2% en comparación con el período enero-agosto de 2024.

Entre los rubros analizados por el organismo, diez sectores exhibieron subas interanuales, con destaque para Intermediación financiera y Explotación de minas y canteras.

El INDEC dio a conocer las cifras de la actividad económica de agosto.

Actividad económica: cinco sectores en descenso

En contraste, cinco ramas productivas mostraron descensos en relación con el mismo mes del año anterior, siendo la industria manufacturera la más afectada.

A su vez, la intermediación financiera fue el sector que más aportó al crecimiento interanual del EMAE, seguida por la explotación de minas y canteras.

Por el contrario, las actividades vinculadas a la industria manufacturera y al comercio mayorista, minorista y de reparaciones restaron en conjunto 1,06 puntos porcentuales al incremento interanual del indicador.

EMAE de agosto de 2025.

Intermediación financiera y minería lideraron el crecimiento

De acuerdo con los datos publicados por el INDEC, la intermediación financiera registró un crecimiento interanual del 26,5%, en tanto que la explotación de minas y canteras aumentó 9,3%. Estas dos ramas fueron las que más contribuyeron al avance general del EMAE durante agosto.

También se observaron incrementos en sectores como hoteles y restaurantes (6,4%), actividades inmobiliarias (2,9%), transporte y comunicaciones (2,6%), además de servicios sociales y de salud y construcción, ambos con una suba del 1,5%. La enseñanza creció 1,1%, la pesca 0,8% y otras actividades de servicios 0,5%. Por su parte, los impuestos netos de subsidios mostraron un aumento del 8,7% frente al mismo mes del año anterior.

Las mayores caídas se registraron en Industria manufacturera (-5,1%) y en Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,7%).

Del análisis del organismo estadístico se concluye que los sectores vinculados al crédito y la minería continuaron impulsando la expansión económica, mientras que las áreas educativas y sanitarias registraron mejoras más moderadas.

Actividad económica: retrocesos en la industria y el comercio

Los retrocesos más marcados correspondieron a la industria manufacturera, con una baja del 5,1%, y al comercio mayorista, minorista y de reparaciones, que disminuyó 1,7%.

Retrocesos en la industria y el comercio.

Asimismo, se verificaron caídas en los sectores de electricidad, gas y agua (-1,6%), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1,4%), y administración pública y defensa (-0,4%).

Por otro lado, el componente tendencia-ciclo del EMAE registró una leve retracción del 0,1% en comparación con el mes previo.

