¿Qué fue lo que más subió y bajó durante septiembre en Jujuy?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de de Jujuy mostró en septiembre de 2025 un aumento del 1,8% respecto de agosto, según el informe difundido por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC).
Dentro de la canasta, el rubro Alimentos y bebidas registró una suba del 1,7%, impulsada principalmente por fuertes aumentos en frutas frescas.
Lo que más subió
Los productos que más incrementaron su precio durante septiembre fueron:
-
Mandarina: +31,3%
-
Limón: +26,2%
- Galletas: +12,7%
-
Banana: +10,6%
-
Tomate redondo: +9,3%
-
Naranja: +8,5%
-
Zapallo: +8,3%
-
Batata: +7,7%
También se observaron subas más moderadas en la manzana (+3,8%), el jamón cocido (+1,7%) y la leche larga vida (+1,9%).
Bajas en algunos productos
A pesar de las alzas en frutas y verduras, el informe provincial señaló descensos en varios alimentos básicos:
-
Pañales: -8,6%
-
Papa: -4,0%
-
Lavandina: -3,1%
-
Jabón de tocador: -3,0%
-
Huevos: -2,0%
Panorama general
El informe detalla que el nivel general de precios en Jujuy (1,8%) se ubicó por debajo del promedio del NOA (2,2%) y del promedio nacional (2,1%).
En la comparación interanual, el IPC jujeño acumula un 32,7% de aumento, con los rubros Enseñanza (+70,2%) y Vivienda, combustible y electricidad (+40,7%) como los más afectados.
