¿Qué fue lo que más subió y bajó durante septiembre en Jujuy?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de de Jujuy mostró en septiembre de 2025 un aumento del 1,8% respecto de agosto, según el informe difundido por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC) .

Inflación. Los alimentos que más subieron y bajaron en Argentina durante septiembre

Datos. La inflación de septiembre en Argentina fue de 2,1% y acumula 31,8% en los últimos 12 meses

Dentro de la canasta, el rubro Alimentos y bebidas registró una suba del 1,7%, impulsada principalmente por fuertes aumentos en frutas frescas.

Los productos que más incrementaron su precio durante septiembre fueron:

También se observaron subas más moderadas en la manzana (+3,8%) , el jamón cocido (+1,7%) y la leche larga vida (+1,9%) .

Bajas en algunos productos

A pesar de las alzas en frutas y verduras, el informe provincial señaló descensos en varios alimentos básicos:

Pañales: -8,6%

Papa: -4,0%

Lavandina: -3,1%

Jabón de tocador: -3,0%

Huevos: -2,0%

Panorama general

El informe detalla que el nivel general de precios en Jujuy (1,8%) se ubicó por debajo del promedio del NOA (2,2%) y del promedio nacional (2,1%).

En la comparación interanual, el IPC jujeño acumula un 32,7% de aumento, con los rubros Enseñanza (+70,2%) y Vivienda, combustible y electricidad (+40,7%) como los más afectados.