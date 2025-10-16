jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 07:08
Inflación.

¿Qué fue lo que más subió y bajó durante septiembre en Jujuy?

Las frutas lideraron las subas de precios en Jujuy durante septiembre y el rubro Alimentos y bebidas aumentó un 1,7% en el mes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

Inflación.
Datos.

La inflación de septiembre en Argentina fue de 2,1% y acumula 31,8% en los últimos 12 meses
Foto ilustrativa.
Inflación.

Los alimentos que más subieron y bajaron en Argentina durante septiembre

Dentro de la canasta, el rubro Alimentos y bebidas registró una suba del 1,7%, impulsada principalmente por fuertes aumentos en frutas frescas.

Lo que más subió

Los productos que más incrementaron su precio durante septiembre fueron:

  • Mandarina: +31,3%

  • Limón: +26,2%

  • Galletas: +12,7%

  • Banana: +10,6%

  • Tomate redondo: +9,3%

  • Naranja: +8,5%

  • Zapallo: +8,3%

  • Batata: +7,7%

También se observaron subas más moderadas en la manzana (+3,8%), el jamón cocido (+1,7%) y la leche larga vida (+1,9%).

Dinero
Inflaci&oacute;n en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

Bajas en algunos productos

A pesar de las alzas en frutas y verduras, el informe provincial señaló descensos en varios alimentos básicos:

  • Pañales: -8,6%

  • Papa: -4,0%

  • Lavandina: -3,1%

  • Jabón de tocador: -3,0%

  • Huevos: -2,0%

Panorama general

El informe detalla que el nivel general de precios en Jujuy (1,8%) se ubicó por debajo del promedio del NOA (2,2%) y del promedio nacional (2,1%).

En la comparación interanual, el IPC jujeño acumula un 32,7% de aumento, con los rubros Enseñanza (+70,2%) y Vivienda, combustible y electricidad (+40,7%) como los más afectados.

