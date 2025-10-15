La inflación en Jujuy en septiembre fue de 1,8% y acumula 21,5% en 2025

La inflación en Jujuy registró en septiembre de 2025 un aumento del 1,8% respecto al mes anterior, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 32,7% , mientras que en lo que va del año acumula un 20,5%.

El informe detalla que la división con mayor aumento fue Enseñanza , con una variación mensual del 3,5% , seguida por Transporte y comunicaciones (3,3%) y Atención médica y gastos para la salud (1,9%) .

También se destacaron los incrementos en Vivienda, combustible y electricidad (1,5%) y Alimentos y bebidas (1,7%) , esta última con una alta incidencia en el nivel general.

En la comparación interanual (septiembre 2025 vs. septiembre 2024), el nivel general del IPC jujeño aumentó 32,7% . Los mayores incrementos se observaron en:

Enseñanza: +70,2%

Vivienda, combustible y electricidad: +40,7%

Otros gastos: +37,4%

Esparcimiento: +36,8%

Transporte y comunicaciones: +32,7%

Precios destacados

Entre los productos de consumo relevados, las mayores subas mensuales se registraron en:

Mandarina (+31,3%)

Limón (+26,2%)

Banana (+10,6%)

Tomate redondo (+9,3%)

Naranja (+8,5%)

Por el contrario, algunos alimentos bajaron sus precios, como los pañales (-8,6%), la papa (-4%) y la lavandina (-3,1%).

La inflación de septiembre en Argentina

Este martes por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de septiembre del 2025 fue de 2,1% y la interanual acumula el 31,8%. Asimismo, en el año acumula una variación de 22%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) por subas en Alquiler de la vivienda, seguida de Educación (3,1%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas excepto en Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Transporte. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre de 2025 fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%).