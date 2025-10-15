La inflación en Jujuy en septiembre fue de 1,8% y acumula 21,5% en 2025

La inflación en Jujuy registró en septiembre de 2025 un aumento del 1,8% respecto al mes anterior, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 32,7%, mientras que en lo que va del año acumula un 20,5%.
Rubros con mayores aumentos
El informe detalla que la división con mayor aumento fue Enseñanza, con una variación mensual del 3,5%, seguida por Transporte y comunicaciones (3,3%) y Atención médica y gastos para la salud (1,9%).
También se destacaron los incrementos en Vivienda, combustible y electricidad (1,5%) y Alimentos y bebidas (1,7%), esta última con una alta incidencia en el nivel general.
En el último año
En la comparación interanual (septiembre 2025 vs. septiembre 2024), el nivel general del IPC jujeño aumentó 32,7%. Los mayores incrementos se observaron en:
-
Enseñanza: +70,2%
-
Vivienda, combustible y electricidad: +40,7%
-
Otros gastos: +37,4%
-
Esparcimiento: +36,8%
-
Transporte y comunicaciones: +32,7%
Precios destacados
Entre los productos de consumo relevados, las mayores subas mensuales se registraron en:
-
Mandarina (+31,3%)
-
Limón (+26,2%)
-
Banana (+10,6%)
-
Tomate redondo (+9,3%)
-
Naranja (+8,5%)
Por el contrario, algunos alimentos bajaron sus precios, como los pañales (-8,6%), la papa (-4%) y la lavandina (-3,1%).
La inflación de septiembre en Argentina
Este martes por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de septiembre del 2025 fue de 2,1% y la interanual acumula el 31,8%. Asimismo, en el año acumula una variación de 22%.
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) por subas en Alquiler de la vivienda, seguida de Educación (3,1%).
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas excepto en Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Transporte. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre de 2025 fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).
A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%).
