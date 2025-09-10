La inflación de agosto en Argentina fue del 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

Este miércoles por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de agosto del 2025 fue de 1,9% y la interanual acumula el 33,6%. Asimismo, en el año acumula una variación de 19,5%.
La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y Estacionales (-0,8%).
Qué puede pasar en agosto con la inflación.
Inflación interanual
- junio 2024 - 4,6%
- julio- 4%
- Agosto- 4,2%
- Septiembre- 3,5%
- Octubre- 2,8%
- Noviembre- 2,4%
- diciembre - 2,7%
- enero- 2,2%
- febrero- 2,4%
- marzo- 3,7%
- abril- 2,8%
- mayo- 1,5%
- junio- 1,6%
- julio- 1,9%
- agosto- 1,9%
Inflación acumulada
- Junio- 271,5%
- Julio- 263,4%
- Agosto- 236,7%
- Septiembre- 209%
- Octubre- 193%
- Noviembre- 166%
- Diciembre- 117,8%
- Enero- 84,5%
- Febrero- 66,9%
- Marzo- 55,9%
- Abril- 47,3%
- Mayo- 43,5%
- Junio- 39,4%
- Julio- 36,3%
- Agosto- 33,6%
