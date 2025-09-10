miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 16:07
La inflación de agosto en Argentina fue del 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

Según datos del INDEC, la inflación acumulada en los primeros ocho meses del año fue de 19,5 por ciento.

Federico Franco
Por  Federico Franco
La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y Estacionales (-0,8%).

Inflación interanual

  • junio 2024 - 4,6%
  • julio- 4%
  • Agosto- 4,2%
  • Septiembre- 3,5%
  • Octubre- 2,8%
  • Noviembre- 2,4%
  • diciembre - 2,7%
  • enero- 2,2%
  • febrero- 2,4%
  • marzo- 3,7%
  • abril- 2,8%
  • mayo- 1,5%
  • junio- 1,6%
  • julio- 1,9%
  • agosto- 1,9%

Inflación acumulada

  • Junio- 271,5%
  • Julio- 263,4%
  • Agosto- 236,7%
  • Septiembre- 209%
  • Octubre- 193%
  • Noviembre- 166%
  • Diciembre- 117,8%
  • Enero- 84,5%
  • Febrero- 66,9%
  • Marzo- 55,9%
  • Abril- 47,3%
  • Mayo- 43,5%
  • Junio- 39,4%
  • Julio- 36,3%
  • Agosto- 33,6%

