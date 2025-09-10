La inflación de agosto en Argentina fue del 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

Inflación.

Este miércoles por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de agosto del 2025 fue de 1,9% y la interanual acumula el 33,6%. Asimismo, en el año acumula una variación de 19,5%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y Estacionales (-0,8%).

Qué puede pasar en agosto con la inflación. Inflación en Argentina. Inflación interanual junio 2024 - 4,6%

julio- 4%

Agosto- 4,2%

Septiembre- 3,5%

Octubre- 2,8%

Noviembre- 2,4%

diciembre - 2,7%

enero- 2,2%

febrero- 2,4%

marzo- 3,7%

abril- 2,8%

mayo- 1,5%

junio- 1,6%

julio- 1,9%

agosto- 1,9% Inflación acumulada Junio- 271,5%

Julio- 263,4%

Agosto- 236,7%

Septiembre- 209%

Octubre- 193%

Noviembre- 166%

Diciembre- 117,8%

Enero- 84,5%

Febrero- 66,9%

Marzo- 55,9%

Abril- 47,3%

Mayo- 43,5%

Junio- 39,4%

Julio- 36,3%

Agosto- 33,6%

