15 de octubre de 2025 - 07:12
Redes sociales.

Viral: quiso lavar su camioneta pero se equivocó y terminó limpiando el vehículo del vecino

El curioso error cometido por una joven se convirtió en tendencia en redes, acumulando miles de reacciones luego de que el video fuera compartido en TikTok.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quería lavar la camioneta, pero se confundió y terminó limpiando el vehículo de su vecino.

Quería lavar la camioneta, pero se confundió y terminó limpiando el vehículo de su vecino.

Un curioso malentendido se transformó en uno de los temas más comentados de la semana en redes sociales, luego de que una joven, sin darse cuenta, terminara lavando la camioneta de su vecino en lugar de la suya propia. El episodio se volvió viral de manera casi inmediata gracias a un video compartido en TikTok.

Redes sociales.

Todo ocurrió cuando Vicky, la protagonista accidental de la historia, salió a la vereda con la intención de limpiar su vehículo. Sin embargo, un momento de distracción la llevó a cometer un divertido equívoco: lavó por error una camioneta muy similar, estacionada al otro lado de la calle, lejos del lugar donde habitualmente deja la suya.

El video superó las 370 mil reproducciones en TikTok.

"Tu camioneta está allá", le dijo el vecino a la joven

Mientras se dedicaba a dejar impecable un vehículo que no era el suyo, su hermano, que aprovechaba para grabarlo y preparar mates, se dio cuenta del equívoco. Con tono juguetón, le preguntó: “¿Qué estás haciendo, Vicky?”. Sin titubear, ella contestó: “Estoy lavando la camioneta”.

La confusión se hizo evidente cuando el joven, entre risas, le señaló: “Ah, porque tu camioneta está allá”, indicando con humor la ubicación real del auto familiar. Fue en ese instante cuando ambos captaron el error, y la situación se volvió aún más divertida.

Lejos de sentirse incómoda, Vicky reaccionó con naturalidad y buen humor, riéndose junto a su hermano. “Bueno, le lavé la camioneta al vecino”, comentó entre carcajadas al final del video, demostrando la espontaneidad y buena onda con la que ambos enfrentaron el divertido incidente.

Quería lavar la camioneta, pero se confundió y terminó limpiando el vehículo de su vecino.

El video, que sumó más de 370 mil visualizaciones en cuestión de horas, se publicó en la cuenta de TikTok de Gaby Doeyo (@gabydoeyo). La brevedad del clip, combinada con el humor espontáneo y la complicidad entre quienes aparecen, fue clave para que se volviera viral rápidamente.

Los gestos, las expresiones y la reacción inmediata al error, junto con la resignación divertida de Vicky, lograron conectar con una audiencia que disfruta de pequeñas historias cotidianas capaces de sacar una sonrisa.

La repercusión del video se multiplicó con rapidez, captando la atención de usuarios de todo el país, que dejaron más de 33 mil “me gusta” y cerca de 500 comentarios. Como suele ocurrir en las redes sociales, la anécdota generó una amplia variedad de reacciones y opiniones.

Entre los comentarios que más se compartieron, sobresalieron aquellos que imaginaron al vecino espiando la inesperada escena desde su ventana, disfrutando del “servicio de lavado gratuito”.

Otros, con un tono humorístico, bromeaban preguntando si podrían dejar su propio auto frente a la casa de Vicky para probar si tendrían la misma suerte. La mayoría de las respuestas celebraron la despiste de la joven y el final divertido del episodio, mientras los usuarios compartían sus propias experiencias y anécdotas sobre errores cotidianos similares.

