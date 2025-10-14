martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 16:05
Datos.

La inflación de septiembre en Argentina fue de 2,1% y acumula 31,8% en los últimos 12 meses

Según datos del INDEC, la inflación acumulada en los primeros nueve meses del año fue de 22 por ciento.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Inflación.

Inflación.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) por subas en Alquiler de la vivienda, seguida de Educación (3,1%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas excepto en Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Transporte. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre de 2025 fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%).

Las negociaciones salariales en distintos sectores cobran relevancia por la inflación.
Inflaci&oacute;n en Argentina.

Inflación en Argentina.

Inflación últimos doce meses

  • Septiembre- 3,5%
  • Octubre- 2,8%
  • Noviembre- 2,4%
  • diciembre - 2,7%
  • enero- 2,2%
  • febrero- 2,4%
  • marzo- 3,7%
  • abril- 2,8%
  • mayo- 1,5%
  • junio- 1,6%
  • julio- 1,9%
  • agosto- 1,9%
  • septiembre- 2,1%

Inflación acumulada

  • Septiembre- 209%
  • Octubre- 193%
  • Noviembre- 166%
  • Diciembre- 117,8%
  • Enero- 84,5%
  • Febrero- 66,9%
  • Marzo- 55,9%
  • Abril- 47,3%
  • Mayo- 43,5%
  • Junio- 39,4%
  • Julio- 36,3%
  • Agosto- 33,6%
  • Septiembre- 31,8%

