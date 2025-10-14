La inflación de septiembre en Argentina fue de 2,1% y acumula 31,8% en los últimos 12 meses

Inflación.

Este martes por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de septiembre del 2025 fue de 2,1% y la interanual acumula el 31,8%. Asimismo, en el año acumula una variación de 22%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) por subas en Alquiler de la vivienda, seguida de Educación (3,1%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas excepto en Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Transporte. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre de 2025 fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%).

Las negociaciones salariales en distintos sectores cobran relevancia por la inflación. Inflación en Argentina. Inflación últimos doce meses Septiembre- 3,5%

Octubre- 2,8%

Noviembre- 2,4%

diciembre - 2,7%

enero- 2,2%

febrero- 2,4%

marzo- 3,7%

abril- 2,8%

mayo- 1,5%

junio- 1,6%

julio- 1,9%

agosto- 1,9%

septiembre- 2,1% Inflación acumulada Septiembre- 209%

Octubre- 193%

Noviembre- 166%

Diciembre- 117,8%

Enero- 84,5%

Febrero- 66,9%

Marzo- 55,9%

Abril- 47,3%

Mayo- 43,5%

Junio- 39,4%

Julio- 36,3%

Agosto- 33,6%

Septiembre- 31,8%

