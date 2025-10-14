La inflación de septiembre en Argentina fue de 2,1% y acumula 31,8% en los últimos 12 meses

Este martes por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de septiembre del 2025 fue de 2,1% y la interanual acumula el 31,8%. Asimismo, en el año acumula una variación de 22%.
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) por subas en Alquiler de la vivienda, seguida de Educación (3,1%).
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas excepto en Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Transporte. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre de 2025 fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).
A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%).
Las negociaciones salariales en distintos sectores cobran relevancia por la inflación.
Inflación últimos doce meses
- Septiembre- 3,5%
- Octubre- 2,8%
- Noviembre- 2,4%
- diciembre - 2,7%
- enero- 2,2%
- febrero- 2,4%
- marzo- 3,7%
- abril- 2,8%
- mayo- 1,5%
- junio- 1,6%
- julio- 1,9%
- agosto- 1,9%
- septiembre- 2,1%
Inflación acumulada
- Septiembre- 209%
- Octubre- 193%
- Noviembre- 166%
- Diciembre- 117,8%
- Enero- 84,5%
- Febrero- 66,9%
- Marzo- 55,9%
- Abril- 47,3%
- Mayo- 43,5%
- Junio- 39,4%
- Julio- 36,3%
- Agosto- 33,6%
- Septiembre- 31,8%
