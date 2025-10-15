La secuencia del terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

Una mujer de unos 60 años fue hallada sin vida en su vivienda del barrio El Chingo , y su hijo, de 20, murió horas después al arrojarse del puente San Martín. El fiscal Diego Cussel habló con TodoJujuy.com y confirmó que se investiga un homicidio seguido de suicidio y que el joven habría intentado incendiar la vivienda antes de quitarse la vida.

Un crimen seguido de suicidio sacudió este lunes a la ciudad de San Salvador de Jujuy , luego de que una mujer de alrededor de 60 años fuera encontrada sin vida en su casa del barrio El Chingo , y su hijo, de 20 años , muriera tras arrojarse del puente San Martín .

Según el informe policial, el joven habría provocado un incendio en la vivienda antes de abandonar el lugar a bordo de su vehículo.

La secuencia del hecho

El fiscal Diego Cussel, que interviene en la causa, confirmó a TodoJujuy.com que ambos hechos están directamente relacionados. “Sí, se vincula al chico de 19 años que se tiró del puente San Martín con el homicidio de la señora. Es su madre, vivían los dos solos”, explicó el funcionario judicial.

El fiscal detalló que los bomberos llegaron al domicilio tras ser alertados por un principio de incendio.

“Cuando llegan los bomberos, él sale en el auto. Los efectivos se enfocan en apagar el fuego y encuentran el cuerpo de una mujer dentro de la vivienda”, relató Cussel.

Horas más tarde, el joven impactó con el vehículo en el puente San Martín y se arrojó al vacío, falleciendo durante la madrugada.

Las primeras pericias

De acuerdo con las primeras evaluaciones forenses, el cuerpo de la mujer presentaba heridas de arma blanca. “En principio, quien habría matado a la señora, que sería su propia madre, habría sido él”, sostuvo el fiscal, aunque aclaró que la causa aún se encuentra en etapa inicial.

El fiscal agregó que los especialistas trabajan para determinar la data de la muerte, ya que el cuerpo no presentaba signos recientes de fallecimiento.

“A primera vista, el cuerpo de la mujer no habría tenido muerte reciente, sino que aparentemente llevaba un par de días ahí. Pero eso lo determinará la autopsia”, señaló Cussel.

La autopsia se realizará este jueves, luego de un examen cadavérico preliminar realizado por un médico policial.

Sin antecedentes de violencia

El fiscal confirmó que, tras verificar en dependencias policiales y sanitarias, no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar. “Se consultó con todos los hospitales y comisarías, y en principio no había antecedentes. Es todo muy reciente”, indicó.