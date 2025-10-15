miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 20:05
Zona sur.

Intentó apuñalar a policías y fue detenido en San Salvador de Jujuy

Un hombre que tenía pedido de captura, atacó a policía con cuchillos y tijeras y fue detenido en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Personal del Grupo Especial Motorizado (G.E.M.) encabezó la detención de un hombre en la zona sur de San Salvador de Jujuy, quien los atacó con un cuchillo y tijeras cuando los efectivos de seguridad lo interceptaron para arrestarlo.

El operativo se activó tras una alerta del Centro de Monitoreo, que advirtió la presencia de un hombre de 26 años que ofrecía a la venta artículos de dudosa procedencia, entre ellos un secador de pelo y un par de zapatillas.

A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad, lograron localizarlo. Durante la verificación de sus datos, el sistema policial confirmó que el hombre registraba un pedido de captura activo por parte de la Justicia, lo que incrementó el nivel de riesgo del procedimiento.

El ataque

Cuando fue acorralado en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Chacho Peñaloza, el hombre reaccionó con violencia, extrayendo elementos punzocortantes como un cuchillo y tijeras que ocultaba entre sus prendas, para intentar atacarlos.

Frente a la agresión, lograron reducir al joven y tras desarmarlo, fue arrestado sin lamentar heridos, y quedó imputado por resistencia a la autoridad y tenencia de armas prohibidas, además de su requerimiento judicial vigente.

Durante el procedimiento se secuestraron los elementos utilizados en el intento de agresión, como un cuchillo tipo sierra y hojas de tijera, además de los objetos que ofrecía para la venta. Luego fue trasladado a la subcomisaría donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

